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8. Konya Bilim Festivali Konya Bilim Merkezi'nde

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8. Konya Bilim Festivali Konya Bilim Merkezi'nde

Konya Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği 8. Konya Bilim Festivali'nin açılışı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katılımıyla yapıldı.

KONYA (Bültenler) - Bakan Varank: Bu Atmosferi Soluyan Gençler Büyük Türkiye'nin Lokomotifi Olacak

Konya Bilim Merkezi'ndeki festivalde konuşan Bakan Varank, Konya Bilim Festivali'nin Milli Teknoloji Hamlesi'nin toplumsallaşmasında rol oynayan önemli etkinliklerden olduğunu belirterek, "İnşallah burada yaşadıkları tecrübeler gençlerimizin hayatlarında güçlü ve unutulmaz bir etkiye sahip olacak. İnanıyorum ki bu atmosferi soluyan gençler, büyük ve güçlü Türkiye'nin lokomotifi olacak." dedi. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, özellikle gençlerin bilime aşina olması, günlük hayatlarında bilimi kullanması ve geleceğin Türkiye'sine imza atmaları için önemli işler yürüttüklerini belirterek, "Tüm Türkiye'den, özellikle İç Anadolu bölgesinden gençlerimizi festivalimize bekliyoruz." diye konuştu.

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Haber: 8. Konya Bilim Festivali Konya Bilim Merkezi'nde - Haberler
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