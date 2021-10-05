8. Konya Bilim Festivali 7 Ekim'de kapılarını açıyor - Haberler
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8. Konya Bilim Festivali 7 Ekim'de kapılarını açıyor

Bültenler - Haberler | Güncel
8. Konya Bilim Festivali 7 Ekim'de kapılarını açıyor

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 8'incisi gerçekleştirilecek Konya Bilim Festivali 7 Ekim'de başlıyor.

KONYA (Bültenler) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Büyükşehir Belediyesi'nin şehre kazandırdığı Türkiye'nin TÜBİTAK destekli ilk bilim merkezi olan Konya Bilim Merkezi'nin Milli Teknoloji Hamlesi'ne katkı sağlayacak önemli çalışmalar yürüttüğünü söyledi.

Geleneksel hale getirdiklerini Konya Bilim Festivali'nin de bu çalışmalardan birisi olduğunu ifade eden Başkan Altay, "Pandemi yüzünden geçtiğimiz yıl yapamadığımız festivalimizin kapıları bu yıl yeniden bilim meraklıları için açılıyor. Yenilikçi, araştırmacı ve özgüven sahibi bireylerin yetişmesine destek olmak ve bilimi toplumun her kesimine sevdirmek için bu tür etkinlikler büyük önem taşıyor. Yüzlerce bilimsel etkinliğin yer alacağı festivalimizin bu yıl ki temasını 'Nasıl Yapılır? Nasıl Çalışır?' olarak belirledik. Şehrimizden ve ülkemizin her yerinden tüm öğrencileri ve 7'den 70'e bilim meraklısı olan herkesi 4 gün sürecek festivalimize davet ediyorum." dedi.

ETKİNLİKLER, GÖSTERİLER, YARIŞMALAR

ASELSAN, BAYKAR, ROKETSAN, HAVELSAN ve TÜBİTAK gibi Türkiye'nin önemli savunma sanayi ve bilim - teknoloji kuruluşların da yer alacağı festivalde, yerli ve milli Atak helikopteri ile İnsansız Hava Aracı (İHA) Bayraktar gibi araçlar da sergilenecek.

100'ün üzerinde bilimsel etkinlik, bilim gösterileri, yarışmalar, simülatörler ve zengin içeriğe sahip olacak Konya Bilim Festivali'nde; doğa ve tarım, robotik ve kodlama, teknoloji ve tasarım, uzay ve havacılık gibi alanlarda gerçekleşecek atölyelerde katılımcılar bilimsel bir keşif sürecine aktif olarak dâhil olabilecek. Ayrıca uçak modeli yapımı, 3B yazıcı etkinlik alanları, uzay mekiği yapım atölyesi, astronomi gözlemleri, elektronik tasarım atölyeleri gibi uygulamalar da festivalde yer alacak.

Konya Bilim Festivali 7, 8, 9, 10 Ekim'de Konya Bilim Merkezi'nde 11.00 - 18.00 saatleri arasında gezilebilecek.

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