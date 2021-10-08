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8 göçmen kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
8 göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Yunan askerlerince Türk karasularına itilen 8 düzensiz göçmen kurtarıldı.

BODRUM, MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde Yunan askerlerince Türk karasularına itilen 8 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Bodrum açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini alan Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekipleri, belirtilen yere gitti.

Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen lastik bot içerisinde aralarında kadınların da olduğu 8 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik botuna alınarak kurtarıldı.

Turgutreis Limanı'na getirilen göçmenler, sağlık kontrolünden geçirildi. Göçmenlerin Muğla Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildiği bildirildi. - MUĞLA

8 göçmen kurtarıldı

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