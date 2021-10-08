8 Ekim Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, Bilezikleri, altını kim kazandı?
Kanal D'nin sevilen yemek yarışma programı Gelinim Mutfakta, bugün ekrana gelen yeni bölümü ile izleyicileri ekrana bağladı. Haftanın son günü ekrana gelen bölümde izleyiciler 8 Ekim Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, merak etti. İşte sonuçlar…
Gelinim Mutfakta programı izleyicilere keyifli anlar yaşatıyor. Gelinlerin ve kayınvalidelerin diyalogları dikkatleri çekerken haftanın son gününde8 Ekim Gelinim Mutfakta kim birinci oldu merak edildi. Peki, 8 Ekim Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?
Altını kim kazandı:
8 Ekim Cuma günü altını kazanan isim Aslıhan oldu. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.
Bilezikleri kim kazandı?
10 bin TL değerindeki 5 altın bileziği kazanan gelin Aslıhan oldu.
Elenen İsim: Sümeyye Demir
Yeşim 21 puan (-2=19 Puan)
Aslıhan 16 puan
Sümeyye 15 puan (-2=13 Puan)
Yaren 11 puan
19 puan ile Yeşim kazandı
Yarışmada bugün 22 puan ile Aslıhan birinci oldu.
Yarışmanın ikincisi ise 14 puan ile Yaren oldu.
Sümeyye 11 puan alırken; Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.
Yeşim ise 8 puan alabildi.
Sümeyye 19 puan
Yeşim 17 puan
Yaren 16 puan
Aslıhan 8 puan
Yeşim 20 puan
Yaren ve Aslıhan 15 puan
Sümeyye ise 8 puan.