8 Ekim Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, Bilezikleri, altını kim kazandı? - Haberler
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8 Ekim Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, Bilezikleri, altını kim kazandı?

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8 Ekim Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, Bilezikleri, altını kim kazandı?

Kanal D'nin sevilen yemek yarışma programı Gelinim Mutfakta, bugün ekrana gelen yeni bölümü ile izleyicileri ekrana bağladı. Haftanın son günü ekrana gelen bölümde izleyiciler 8 Ekim Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, merak etti. İşte sonuçlar…

Gelinim Mutfakta programı izleyicilere keyifli anlar yaşatıyor. Gelinlerin ve kayınvalidelerin diyalogları dikkatleri çekerken haftanın son gününde8 Ekim Gelinim Mutfakta kim birinci oldu merak edildi. Peki, 8 Ekim Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

Altını kim kazandı:

8 Ekim Cuma günü altını kazanan isim Aslıhan oldu. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

Bilezikleri kim kazandı?

10 bin TL değerindeki 5 altın bileziği kazanan gelin Aslıhan oldu.

8 Ekim Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, Bilezikleri, altını kim kazandı?Aslıhan

Elenen İsim: Sümeyye Demir

8 Ekim Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, Bilezikleri, altını kim kazandı?Sümeyye

Yeşim 21 puan (-2=19 Puan)

Aslıhan 16 puan

Sümeyye 15 puan (-2=13 Puan)

Yaren 11 puan

19 puan ile Yeşim kazandı

Yarışmada bugün 22 puan ile Aslıhan birinci oldu.

Yarışmanın ikincisi ise 14 puan ile Yaren oldu.

Sümeyye 11 puan alırken; Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

Yeşim ise 8 puan alabildi.

Sümeyye 19 puan

Yeşim 17 puan

Yaren 16 puan

Aslıhan 8 puan

Yeşim 20 puan

Yaren ve Aslıhan 15 puan

Sümeyye ise 8 puan.

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