8 Ekim Cuma yayın akışı! Bugün hangi diziler var? TV8, Star TV, Kanal D, ATV, FOX TV, TRT 1 bugünkü yayın akışı! Televizyonda bugün neler var?
8 Ekim 2021 Cuma günü televizyonda neler olduğu birçok kişi tarafından merak edilmekte. gelecek? Bir Zamanlar Çukurova, Kardeşlerim, Ada Masalı, Aşk Mantık İntikam, Camdaki Kız, Gönül Dağı, Sadakatsiz, Bir Zamanlar Kıbrıs, İkimizin Sırrı, Masterchef, Baht Oyunu, EDHO, Kalp Yarası, Masumlar Apartmanı, Yasak Elma, Yalancı, Kırmızı Oda, Barbaroslar, Son Yaz yeni bölümü olacak mı? Bugün hangi diziler var? İşte 8 Ekim Cuma TV8, Star TV, Kanal D, FOX TV ve TRT 1 yayın akışı
Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri merak edilme. Bu akşam yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi "Kanalların yayın akışında neler var? Bu akşam televizyonda neler var? Bu akşam TV'de neler var? Bu akşam yeni bölümü var mı? 8 Ekim yayın akışı Bugün hangi diziler var? 8 Ekim Bugün TV'de neler var?" gibi soruların cevabını aratmakta. Kanallarda yayınlanacak program, film ve dizilerin yayın saatleri ve hangi kanalda yayınlanacağına dair bilgilere haberimizin devamında ulaşabilirsiniz. İşte 8 Ekim Cuma ATV, TV8, Star, Kanal D, FOX, SHOW TV ve TRT 1'in yayın akışı!
TELEVİZYONDA BUGÜN NELER VAR?
8 EKİM YAYIN AKIŞI
TV8 YAYIN AKIŞI
06:30 Oynat Bakalım
07.15 8'de Sağlık
08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
11:15 Masterchef Türkiye Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.
13:00 Kırmızı Oda
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 Kırmızı Oda
FOX TV YAYIN AKIŞI
08:00 Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
13:00 En Hamarat Benim
16:30 Fulya ile Umudun Olsun
19:00 FOX Ana Haber
20:00 Aşk Mantık İntikam
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:30 Bir Başka Güzel
08:30 Bu Sabah
11:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
13:00 Bir Başk Güzel
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18.45 SHOW Ana Haber
20:00 Yalancı
ATV YAYIN AKIŞI
07:00 Kahvaltı Haberler i
08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster
KANAL D YAYIN AKIŞI
06:15 Yargı
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Kırık Hayatlar
13:00 Gelinim Mutfakta
15:45 Ece Üner ile Susma
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Arka Sokaklar
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09.45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde
16:00 Kiralık Aşk
18.40 Star Haber
20:00 Niyazi Gül Dörtnala
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:20 Tek Yürek Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.
08:20 Kalk Gidelim
11:55 Benim Adım Melek
15:25 Gönül Dağı
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı
21:45 2022 Dünya Kupası Eleme Maçı "Türkiye-Norveç"
23:45 Tarihin Arka Odası
BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?
20:00 Kırmızı Oda
20:00 Yalancı
20:00 Kim Milyoner Olmak İster
20:00 Aşk Mantık İntikam
20:00 Arka Sokaklar
21:45 2022 Dünya Kupası Eleme Maçı "Türkiye-Norveç" (Canlı)