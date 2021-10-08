8 Ekim Cuma İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İstanbul su kesintisi listesi! - Haberler
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8 Ekim Cuma İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İstanbul su kesintisi listesi!

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8 Ekim Cuma İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İstanbul su kesintisi listesi!

8 Ekim Cuma günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde su kesintisi yaşanacak. Peki, İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! 8 Ekim Cuma 2021 İSKİ su kesintileri

ESENYURT, İSTANBUL (Haberler.com) - İSKİ'den yapılan açıklamada İstanbul'un çeşitli ilçelinde su kesintisi olacağı ifade edildi. İşte 8 Ekim Cuma İstanbul'da su kesintisi olacak ilçeler? İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

İSTANBUL'DA SU KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER!

İlçe : Esenyurt

Etkilenen Mahalleler : Talatpaşa Mah,Fatih Mah,Akevler Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 08.10.2021 10:54

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.10.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Kadıköy Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

Etkilenen Mahalleler : Caddebostan Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 08.10.2021 11:26

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.10.2021 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Maltepe

Etkilenen Mahalleler : Gülsuyu Mah,Esenkent Mah

Arıza Sebebi : Enerji Kesintisi

Açıklama : Gülsuyu 1 Terfi Ayedaş Kaynaklı Enerji Kesintisi Sebebi İle İşletme Dışı Kalmıştır.

Başlama Tarihi : 08.10.2021 10:46

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.10.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Sarıyer

Etkilenen Mahalleler : Kemer Mah,Bahçeköy Yeni Mah,Bahçeköy Merkez Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 08.10.2021 11:27

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.10.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

Su kesintisi duyuruları için tıklayın.

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Haber: 8 Ekim Cuma İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İstanbul su kesintisi listesi! - Haberler
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