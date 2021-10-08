8 Ekim Cuma İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İstanbul su kesintisi listesi!
8 Ekim Cuma günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde su kesintisi yaşanacak. Peki, İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! 8 Ekim Cuma 2021 İSKİ su kesintileri
ESENYURT, İSTANBUL (Haberler.com) - İSKİ'den yapılan açıklamada İstanbul'un çeşitli ilçelinde su kesintisi olacağı ifade edildi. İşte 8 Ekim Cuma İstanbul'da su kesintisi olacak ilçeler? İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
İSTANBUL'DA SU KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER!
İlçe : Esenyurt
Etkilenen Mahalleler : Talatpaşa Mah,Fatih Mah,Akevler Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 08.10.2021 10:54
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.10.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Kadıköy Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.
Etkilenen Mahalleler : Caddebostan Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 08.10.2021 11:26
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.10.2021 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Maltepe
Etkilenen Mahalleler : Gülsuyu Mah,Esenkent Mah
Arıza Sebebi : Enerji Kesintisi
Açıklama : Gülsuyu 1 Terfi Ayedaş Kaynaklı Enerji Kesintisi Sebebi İle İşletme Dışı Kalmıştır.
Başlama Tarihi : 08.10.2021 10:46
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.10.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Sarıyer
Etkilenen Mahalleler : Kemer Mah,Bahçeköy Yeni Mah,Bahçeköy Merkez Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 08.10.2021 11:27
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.10.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.