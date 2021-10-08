8 Ekim Cuma Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! Ankara'da sular ne zaman gelecek? Ankara su kesintisi listesi!
8 Ekim Cuma günü Ankara'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde su kesintisi yaşanacak. Peki, Ankara'da sular ne zaman gelecek? İşte Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! 8 Ekim Cuma 2021 ASKİ su kesintileri
ANKARA (Haberler.com) - Aski'den yapılan açıklamada Ankara'nın çeşitli ilçelinde su kesintisi olacağı ifade edildi. İşte 8 Ekim Cuma Ankara'da su kesintisi olacak ilçeler? Ankara'da sular ne zaman gelecek?
ANKARA'DA SU KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER!
POLATLI
Arıza Tarihi: 8.10.2021 09:15:00
Tamir Tarihi: 8.10.2021 13:00:00
Detay: POLATLI İLÇESİ GÜLVEREN MAHALLESİ ALİ OSMAN PEHLİVANOĞLU CADDSİNDE ÇALIŞMA YAPAN YÜKLENİCİ FİRMANIN DAĞITIM ŞEBEKE HATTIMIZA VERDİĞİ ZARARDAN DOLAYI SU KESİNTİSİ YAPILMAKTADIR.
Etkilenen Yerler: GÜLVEREN MAHALLESİ(YENİSANAYİ BİR BÖLÜMÜ)
GÜDÜL
Arıza Tarihi: 8.10.2021 09:00:00 Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.
Tamir Tarihi: 8.10.2021 13:00:00
Detay: GÜDÜL İLÇESİ GARİPÇE MAHALLESİ DAĞITIM SEBEKE HATTI BORU ARIZASI NEDENİ İLE SU KESİNTİSİ UYGULANACAKTIR
Etkilenen Yerler: GARİPÇE MAHALLESİ
YENİMAHALLE
Arıza Tarihi: 8.10.2021 09:30:00
Tamir Tarihi: 8.10.2021 15:00:00
Detay: Yenimahalle Memlik mah Kümeevleri ici adresinde içme suyu baglanti çalişmasi nedeniyle su kesintisi yapilmaktadir.
Etkilenen Yerler: Memlik mah.Güneykent villari civari