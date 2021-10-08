8 Ekim Cuma Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! Ankara'da sular ne zaman gelecek? Ankara su kesintisi listesi!

ANKARA (Haberler.com) - Aski'den yapılan açıklamada Ankara'nın çeşitli ilçelinde su kesintisi olacağı ifade edildi. İşte 8 Ekim Cuma Ankara'da su kesintisi olacak ilçeler? Ankara'da sular ne zaman gelecek?

ANKARA'DA SU KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER!

POLATLI

Arıza Tarihi: 8.10.2021 09:15:00

Tamir Tarihi: 8.10.2021 13:00:00

Detay: POLATLI İLÇESİ GÜLVEREN MAHALLESİ ALİ OSMAN PEHLİVANOĞLU CADDSİNDE ÇALIŞMA YAPAN YÜKLENİCİ FİRMANIN DAĞITIM ŞEBEKE HATTIMIZA VERDİĞİ ZARARDAN DOLAYI SU KESİNTİSİ YAPILMAKTADIR.

Etkilenen Yerler: GÜLVEREN MAHALLESİ(YENİSANAYİ BİR BÖLÜMÜ)

GÜDÜL

Arıza Tarihi: 8.10.2021 09:00:00 Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

Tamir Tarihi: 8.10.2021 13:00:00

Detay: GÜDÜL İLÇESİ GARİPÇE MAHALLESİ DAĞITIM SEBEKE HATTI BORU ARIZASI NEDENİ İLE SU KESİNTİSİ UYGULANACAKTIR

Etkilenen Yerler: GARİPÇE MAHALLESİ

YENİMAHALLE

Arıza Tarihi: 8.10.2021 09:30:00

Tamir Tarihi: 8.10.2021 15:00:00

Detay: Yenimahalle Memlik mah Kümeevleri ici adresinde içme suyu baglanti çalişmasi nedeniyle su kesintisi yapilmaktadir.

Etkilenen Yerler: Memlik mah.Güneykent villari civari

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