8 Ekim 2021 Resmî Gazete bugünün kararları neler? 8 Ekim Cuma Resmi Gazete'de yayımlandı! 31615 sayılı Resmi Gazete - Haberler
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8 Ekim 2021 Resmî Gazete bugünün kararları neler? 8 Ekim Cuma Resmi Gazete'de yayımlandı! 31615 sayılı Resmi Gazete

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8 Ekim 2021 Resmî Gazete bugünün kararları neler? 8 Ekim Cuma Resmi Gazete'de yayımlandı! 31615 sayılı Resmi Gazete

8 Ekim 2021 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 8 Ekim Cuma günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan karaların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Peki, Resmi Gazete bu günün kararları neler? 8 Ekim 2021 Salı Resmi Gazete'de yayınlanan kararlar?

Resmi Gazete bu günün kararları neler? 8 Ekim 2021 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 8 Ekim Cuma günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan karaların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor.

RESMÎ GAZETE BUGÜNÜN KARARLARI NELER?

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

ATAMA KARARLARI Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

–– Hâkimler ve Savcılar Kuruluna Ait Atama Kararları

HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU KARARI

–– Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulunun 06/10/2021 Tarihli ve 730 Sayılı Kararı

YÖNETMELİKLER Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

–– Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Dış İlişkiler ve Uluslararası Öğrenci Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

YARGI BÖLÜMÜ

YARGITAY KARARI

–– Yargıtay 3. Hukuk Dairesine Ait Karar

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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Resmî Gazete'nin kurumsal mobil uygulaması Android ve Apple marketlerde "T.C. Resmî Gazete" adıyla yerini almıştır.

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Haber: 8 Ekim 2021 Resmî Gazete bugünün kararları neler? 8 Ekim Cuma Resmi Gazete'de yayımlandı! 31615 sayılı Resmi Gazete - Haberler
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