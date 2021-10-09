8 Ekim 2021 Haberleri
8 Ekim 2021 Manşet Haberleri.
- İş artık teknik direktör boyutunu geçti! Norveç beraberliği sonrası TFF istifaya çağrılıyor
- 14. kattan otomobilin üzerine düşen genç, hayatını kaybetti
- Taksi şoförü, 'Çocuğum üşüyor' diyen yolcuyu aracına almadı! Bahane yine aynıydı
- Dünya Kupası yolunda ağır darbe! Ay-Yıldızlılar, Norveç engelini geçemedi
- Hadise aşka geldi, sevgilisiyle el ele pozunu ilk kez paylaştı
- Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde gösterime giren 'Kürtaj' filmi seyircileri hastanelik etti
- 9 yaşındaki komşu kızına istismarda bulunan 73 yaşındaki sanığa 4 yıl hapis cezası
- Burak'ın penaltı beklediği pozisyon isyan ettirdi! Milli futbolcuya tepki yağıyor
- AK Partili vekil Hacı Özkan: Aslında üniversitelilere 250 lira vermemiz gerekiyor, ama biz 650 lira veriyoruz
- Stefan Kuntz'un ilk maçında ağları sarstı! Kerem'in golü sonrası Şenol Güneş gündeme oturdu
- Instagram yine çöktü! Kullanıcılar hesaplarına erişim sağlayamıyor
- Erbil'in mesajlarını ifşa eden Ece Ronay, Deniz Akkaya'nın cinsel içerikli video imasına adeta ateş püskürdü
- Cami tuvaletinde çıplak yakalandı, gazetecilere öpücük atıp el salladı
- Muslera'nın istikrarsız performansı yönetimi harekete geçirdi! Efsane kaleci geri dönüyor
- Emina Jahovic'ten Mustafa Sandal'ı çıldırtacak suçlama: Mal varlığını kaçırdı
- Karısını bıçakla öldürüp av tüfeğiyle intihara kalkıştı! Katil zanlısının marketten sürünerek çıktığı anlar kamerada
- Sanatçı belediye başkanı sazın sesini duyunca kendisini sahneye attı
- Son Dakika: Türkiye'de 8 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 188 kişi vefat etti, 30 bin 201 yeni vaka tespit edildi
- Afganistan'daki cami saldırısını terör örgütü DEAŞ üstlendi
- Dünya yıldızı 30 futbolcu, en prestijli ödül için yarışacak! Eski Fenerbahçeli de listede
- Taksi sürücüsü, trafikte tartışıp takip ettiği milli sporcuya kurşun yağdırdı
- İntihara kalkışan adamı 5 yaşındaki kızı ikna etti
- Hollanda medyası Türk SİHA'larının yeni müşterisini yazdı: Sıradaki ülke Litvanya
- Mete Gazoz, anneannesinin öldüğü kazayı anlattı: Vurduğu yerden 30 metre ileriye fırlatmış
- İngiltere maçı öncesi VAR monitörü havaya uçtu! Stat alev alev yandı
- Esnaf ziyaretinde Ahmet Davutoğlu'na İYİ Parti, CHP ve HDP tepkisi: Onlarla birlikte olursanız size oy vermeyiz
- Emniyet müdür yardımcısını şehit eden polis memuruna ağırlaştırılmış müebbet istemi
- Avukatı yaralayan şüpheli: Öyle gerekti, açıklama yapmak zorunda mıyım?
- Tolgay Arslan, Süper Lig'e geri döndü! Teknik direktörlüğünü eski takım arkadaşı yapacak
- Hakkında cinsel taciz soruşturma başlatılan Esra Ersoy'dan karşı hamle
- Prens Selman ilk bombayı patlatıyor! Newcastle United, dünyaca ünlü hoca için harekete geçti
- Pınar Deniz aşkını ilan etti! Eski rol arkadaşı sevgilisi çıktı
- Eşini sokak ortasında öldüren caniden ilginç savunma: Ben kitap okuyan, kütüphaneye giden biriyim
- Akademisyen Aylin Sözer'i canice öldüren sanık mahkemede çark etti: Ben öldürmedim
- 'Polisin uyuşturucu tutanağını sildireceğiz' deyip 500 bin dolar isteyen iki şüpheli suçüstü yakalandı
- Gözyaşları sahte miydi? Barcelona başkanından taraftarı yıkan Messi sözleri
- Banyoda öldürülen 17 yaşındaki hamile gencin çocuğunun aile üyelerinden olmadığı ortaya çıktı
- Bakan Dönmez'den doğal gaz ve elektrik fiyatlarıyla ilgili açıklama: Vatandaşa en az şekilde yansıtıyoruz
- Yol çalışması sırasında akıma kapılan işçi, hayatını kaybetti
- Yüzüne yanıcı madde döktüğü sevgilisine dehşeti yaşatan saldırgan tutuklandı
Hangi tür bir araba kullanıyorsunuz?— Haberler.com (@Haberler) October 3, 2021
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