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750 yıllık Kırşehir Cacabey Camisi'nin restorasyon projeleri onaylandı

AA / Abdullah Yıldız - Haberler | Güncel
750 yıllık Kırşehir Cacabey Camisi'nin restorasyon projeleri onaylandı

Kayseri Vakıflar Bölge Müdürü Murat Seçilir, Anadolu Selçuklu Devleti döneminde astronomi eğitimi verilmek üzere inşa edilen ve gökbilim medresesi olarak kullanılan Cacabey Camisi ile ilgili restorasyon projelerinin onaylandığını bildirdi.

KIRŞEHİR (AA) - Kayseri Vakıflar Bölge Müdürü Murat Seçilir, Anadolu Selçuklu Devleti döneminde astronomi eğitimi verilmek üzere inşa edilen ve gökbilim medresesi olarak kullanılan Cacabey Camisi ile ilgili restorasyon projelerinin onaylandığını bildirdi.

Kırşehir İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı'na katılan Seçilir, kurumunun Kırşehir'de yürüttüğü çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

Kırşehir'in en önemli tarihi eserlerinden Cacabey Camisi'nin tadilat ve restorasyon süreçleriyle ilgili bilgi veren Seçilir, bu eserle ilgili daha önce yaptıkları restorasyon projesinin Nevşehir Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından onaylanmadığını ve Ankara'ya üst kurula gittiğini belirtti.

Kurulun, eserin üzerine yapılacak geçici bir üst örtü ile mevcut yağmur ve kar sularından korunarak izlenmesi ve takip edilmesi, yapıdaki mevcut su ve nem seviyesi kontrol altına alındıktan sonra buna uygun proje yapılması kararı aldığını kaydeden Seçilir, bu karar doğrultusunda Cacabey Camisi'ne geçici üst örtü yapıldığını anlatarak, "Bunu biz sadece eseri gözlemleyebilmek için yaptık. Eser bundan sonra yaklaşık 1,5 yıl kadar bilimsel heyet, mimarlar, mühendisler ve kurul tarafından takibe alındı. Eserin üst kubbe yani raspa kısmını açtık ve kurumaya bıraktık. Eserdeki su hidrasyon tepkimelerini çözmeye çalıştık. Bu çalışmalarla eşzamanlı olarak proje çalışması başlattık." ifadelerini kullandı.

"Burası niye kapalı" şeklinde sorular sorulduğunu aktaran Seçilir, şöyle devam etti:

"Burada geçici üst örtü yapıldı. Bu restorasyon değil. Bu üst örtü yapıldığında eser gözlem altına alındı. 1,5 buçuk senedir eser gözlemleniyor. Esere uygulayacağımız restorasyon projeleri 16 Eylül tarihinde Kayseri Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunda onaylandı. Şimdi restorasyon projelerimiz hazır. Bu projelerin esere tatbikatına başlayacağız. Bunun için yaklaşık maliyetimiz hazır. Diğer koordinasyona ihaleyi yapmış olarak geliriz. Yaklaşık 1,5 yıl gibi bir restorasyon süreci geçiririz. Mevcut ihale süreçleriyle ihalesini yaparız. Sonra restorasyon imalatımız başlar."

750 yıllık Kırşehir Cacabey Camisi'nin restorasyon projeleri onaylandı

AA / Abdullah Yıldız - Son Dakika Haberleri
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Haber: 750 yıllık Kırşehir Cacabey Camisi'nin restorasyon projeleri onaylandı - Haberler
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