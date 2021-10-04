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750 yıllık gökbilim medresesindeki restorasyon toplantının bir numaralı gündemi oldu

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750 yıllık gökbilim medresesindeki restorasyon toplantının bir numaralı gündemi oldu

Anadolu Selçuklu Devleti zamanında gökbilim medresesi olarak kullanılan ve günümüzde cami olarak hizmet veren 750 yıllık Kırşehir Cacabey Camii'nin restorasyon çalışmaları hakkında Kayseri Vakıflar Bölge Müdürü Murat Seçilir, İl Koordinasyon Kurulu'nda bilgi verdi.

KIRŞEHİR (İHA) - Anadolu Selçuklu Devleti zamanında gökbilim medresesi olarak kullanılan ve günümüzde cami olarak hizmet veren 750 yıllık Kırşehir Cacabey Camii'nin restorasyon çalışmaları hakkında Kayseri Vakıflar Bölge Müdürü Murat Seçilir, İl Koordinasyon Kurulu'nda bilgi verdi.

İl Koordinasyon Kurulu 2021 yılı 4. toplantısı Vali İbrahim Akın başkanlığında yapıldı. Toplantıda şehrin merkezinde yer alan Cacabey Medresesi bir numaralı gündem maddesi oldu. Kayseri Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından 2019 yılında tadilata alınan medresede geçici üst örtü ve raspa yapımı gerçekleştirilerek caminin çatıdan su alması önlenmiş, çatıya geçici örtü yapılması dolayısıyla üst örtü kaldırılarak kurumaya bırakılmıştı. Tarihi medresede herhangi bir çalışma yapılmaması ve şehir halkının tepkisi üzerine açıklamada bulunan Vakıflar Bölge Müdürü Murat Seçilir, restorasyon çalışması ile ilgili önceden projenin yapıldığını ve üzerine geçici bir üst örtü yapılarak gözlemlendiğini söyledi. Seçilir, "Cacabey Medresesi, Kırşehir'in en önemli eserlerinden birisi. Bu eserin daha önceden restorasyon çalışmalarıyla ilgili projesini yapmıştık. Projede o zaman açık olan Nevşehir Koruma Kurulu'ndan projelerimiz onaylanmadı. Ankara'ya üst kurula gitti. Ankara'da yüksek kurulda eserin dünya mirası listesinde olduğu ve üzerine geçici bir üst örtü yapılması kararı alındı" dedi.

Yapının gözlemlenerek izleneceğini dile getiren Seçilir, "Yağmur ve kar sularından korunarak izlenmesi ve takip edilmesi, buna uygun olarak da yapıdaki mevcut su ve nem seviyesinin kontrol altına alınarak bunda da uygun proje yapılması kararı alındı. Bölgede duran şey üst örtüdür. Bunu ise sadece eseri gözlemleyebilmek için yaptık. Eseri kurumaya bırakarak su hidrasyon tepkimelerini çözmeye çalıştık. 'Burası niye kapalı' sorusunun karşılığı ise şu; geçici örtü yapılarak eser gözlemleniyor. Restorasyon projesi geçtiğimiz ayın ortasında onaylandı" ifadelerini kullandı.

(Enderhan Öz/İHA)

750 yıllık gökbilim medresesindeki restorasyon toplantının bir numaralı gündemi oldu

750 yıllık gökbilim medresesindeki restorasyon toplantının bir numaralı gündemi oldu

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Haber: 750 yıllık gökbilim medresesindeki restorasyon toplantının bir numaralı gündemi oldu - Haberler
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