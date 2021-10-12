750 engelli öğretmen ataması için başvurular 8 Kasım'da başlıyor

MİLLİ Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 750 engelli öğretmen ataması için ön başvuruların 8-12 Kasım tarihleri arasında alınacağını açıkladı.

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) kapsamında 750 engelli öğretmen ataması yapılacak. Bakan Özer, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın '3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde verdiği atama müjdesinden sonra atama takvimini belirlediklerini ifade ederek, "2018-2020 yıllarındaki EKPSS'ye katılanlar arasından atama yapılmak üzere, 8-12 Kasım tarihleri arasında ön başvurular alınacak. Tercihlerin yapılması ve onay süreci 22-26 Kasım 2021 tarihleri arasında, atamalar ise 3 Aralık'ta yapılacak. Öğretmen adayları adına Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri