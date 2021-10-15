70. Yılında İmam Hatip Okulları ve Türkiye'de Din Eğitimi Uluslararası Sempozyumu İstanbul'da başladı

İSTANBUL (Habermetre) - 70. Yılında İmam Hatip Okulları ve Türkiye'de Din Eğitimi Uluslararası Sempozyumu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla İstanbul'da başladı. Açılış töreninde Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş da bir konuşma yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Eğitim Bakanlığı, İstanbul Uluslararası Medeniyet Araştırmaları Merkezi ve Önder İmam Hatipler Derneği'nin birlikte düzenlediği Yeniden Açılışının 70. Yılında İmam Hatip Okulları ve Türkiye'de Din Eğitimi Uluslararası Sempozyumu'nun açılış töreninde konuştu.

Konuşmasına, "Selam imam hatiplim selam senin ruhuna/ Selam imam hatiplim selam senin duyguna/ Selam tertemiz kalbe o körpe dimağlara/ Selam sizden yükselen güzel sadaya selam/ Kalbimize taht kurdun fethettin gönülleri/Fethin mübarek olsun Fatih'in yadigarı/ Dua dua çıkarken niyazın semalara/ Selam sana Fatih'im, selam imam hatiplim/ Selam sana Aişem, selam imam hatiplim/ Selam sana Fatımam, selam imam hatiplim" şiirini okuyarak başlayan Erdoğan, ülkenin dört bir yanındaki imam hatiplilere selam ve sevgilerini gönderdi.

Erdoğan, sempozyumun başarılı geçmesi, imam hatip camiası, ülke, millet ve tüm insanlık için hayırlara vesile olması temennisinde bulunarak, yurt dışından gelen misafirlere ve hocalara da katkılarından dolayı şükranlarını sundu.

"İmam hatip okullarının üniversite sınavlarındaki başarı grafiği de günden güne yükseliyor"

28 Şubat döneminde kapısına kilit vurulmak istenen imam hatip okullarının, ülkenin en çok tercih edilen eğitim kurumları arasında yer aldığını belirten Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Öğrenci sayıları göreve geldiğimizde 660 binden 64 binlere kadar düşen bu okullarımızda okuyan evlatlarımızın sayısı bugün artık 1 milyon 415 bine ulaştı. İmam hatiplerin ortaokul ve lise kademesindeki öğrencilerin sayısının toplama oranı yüzde 14'e yükseldi. Bu rakamlar hem ailelerimizin hem de gençlerimizin bu imam hatiplere yönelik teveccühünün en güzel şekilde işaretidir. Her ne kadar birileri çeşitli tezviratla bu okullarımızı sürekli karalamaya çalışsa da milletimizin ilgisine ket vuramıyorlar. Katsayı adaletsizliğinin ortadan kalkmasıyla imam hatip okullarının üniversite sınavlarındaki başarı grafiği de günden güne yükseliyor. Mesela 2021 yılındaki sınavlarda ilk 1000'de 387, ilk 20 binde 5 bin 933, ilk 100 binde 31 binden fazla imam hatip mezunu öğrenci yer almıştır. Yine 2021 yılında ilk 100'de elde edilen derecelerde bu okullarımızın mezunlarının sayısında önceki seneye göre yüzde 63'lük bir artış gerçekleşmiştir. İmam hatiplerin üniversite sınavının yanı sıra TÜBİTAK ve Teknofest başta olmak üzere bilim, teknoloji, yabancı dil alanlarında elde ettikleri yarışma dereceleri bu okullarımızın yükselen başarı grafiğinin işaretidir. "

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son yıllarda imam hatip okullarının şöhretinin sınırların ötesine geçmeye başladığını dile getirerek, okullar konusunda Pakistan'dan Bangladeş'e, Malezya'ya kadar bilgi istendiğini aktardı.

"İmam hatip okullarındaki kız öğrenci oranı, 2016'dan itibaren her yıl yüzde 53'lerde devam etmiştir"

Dünyanın 89'u aşkın ülkesinden ortaokul ve lise çağındaki bin 200 uluslararası öğrencinin Türkiye'deki imam hatip okullarında eğitim gördüğünü aktaran Erdoğan, din istismarından beslenen FETÖ, DEAŞ, Eş Şebab, Boko Haram gibi terör örgütlerine karşı mücadelede imam hatiplerin rolü anlaşıldıkça bu sayının hem Türkiye'de hem dünyada daha da artacağını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sadece terör örgütlerinin önüne geçmede değil, İslam dünyasında kız çocuklarının okullaşma oranının yükselmesine de imam hatip okullarının müspet katkı yaptığını belirterek, şöyle devam etti:

"İmam hatip okullarındaki 1990 yılında yüzde 23, 5 olan kız öğrenci oranı, 2016 yılından itibaren her yıl yüzde 53'lerde devam etmiştir. Aynı şekilde 2014 yılından itibaren başlayan örgün eğitimle birlikte hafızlık projesi de eğitim sistemimizin önemli bir ihtiyacını gidermektedir. Halihazırda 194 imam hatip ortaokulunda 18 bin 536 öğrencinin yer aldığı bu projeyle çocuklarımız yıl kaybı olmadan okul ortamından ve derslerinden geri kalmaksızın hafızlık yapma imkanına kavuşmuştur. Proje kapsamında aralarında kendi torunumun da bulunduğu yaklaşık 3 bin evladımız hafızlığını tamamlayarak icazetlerini almıştır. "

"Son 70 yıllık tarihi boyunca imam hatip okullarından hep ülkesine gönülden bağlı gençler çıkmıştır"

İmam hatipleri sadece Türkiye'ye imam ve müezzin yetiştiren meslek okulları olarak görmenin hem hatalı hem de eksik bir yaklaşım olacağını vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bu okulların milletimiz tarafından bu derece sahiplenilmesinin sebebi imanlı, ahlaklı, vatansever, değerlerine bağlı, çalışkan, idealist, özgüveni yüksek nesiller yetiştirmesidir. Son 70 yıllık tarihi boyunca imam hatip okullarından hamdolsun hep ülkesine ve milletine gönülden bağlı gençler çıkmıştır. Bu okullardan şehit savcımız Mehmet Selim Kiraz gibi Hakk'ın ve adaletin tecellisi yolunda can veren kahramanlar çıkmıştır. Bu okullardan hafız çıkmış, alim çıkmış, doktor, mühendis, hakim, avukat, bürokrat, iş adamı, siyasetçi, bakan, başbakan, Cumhurbaşkanı çıkmış. Ama Allah'a hamdolsun kendi insanına kurşun sıkan hain çıkmamıştır. Aklını ve iradesini Pensilvanya'daki şarlatana kiraya verenlerin 28 Şubat döneminde darbecilerle iş birliği içinde imam hatip okullarına düşmanlık yapmasının sebebi işte budur. "

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "İmam Hatip okulları, milletimizin bugününe ve istikbaline umut olmaktadır"

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ise yaptığı konuşmada, İmam Hatip Okullarının 70. Yılı münasebetiyle gerçekleştirilen bu sempozyumun hayırlı sonuçlara vesile olması temennisinde bulundu.

İmam Hatip mefkuresinin, bu topraklar için tarihi öneme sahip olduğunu ifade eden Başkan Erbaş, "İmam Hatip Okulları, tarihini bilmenin, inancını yaşamanın ve mukaddesatını yüceltmenin kurumsallaşmış halidir. Köklü bir medeniyetin ve asil bir tarihin en berrak aynasıdır. Medeniyetimize kaynaklık eden değerlerin güven içerisinde geleceğe taşınmasının en sağlam zeminlerindendir. " dedi.

Başkan Erbaş İmam hatip okullarının içinden geçtiği tarihi sürece bakıldığında bir milletin kendini arayışının, ruh köklerine tutunma çabasının, fedakarlığının ve azminin görüleceğine dikkat çekerek, "Nice meşakkatin, çilenin, hüznün ve badirenin girdabından azimle çıkan bu okullar, milletimizin heyecanının ve inancına sadakatinin yaşayan şahitleridir. Hamdolsun bugün binlerce okul ve yüzbinlerle ifade edilen öğrencisiyle İmam Hatip okulları, milletimizin bugününe ve istikbaline umut olmaktadır. " diye konuştu.

"İmam Hatiplere gönül verenlerin idealini ve İmam Hatiplilik şuurunu canlı tutmalıyız"

İmam Hatip okullarının yapısı, müfredatı ve mezunları ile Türkiye'nin yapı taşlarından olduğunu dile getiren Başkan Erbaş, şöyle devam etti:

"Bu okullar, birer ilim, hikmet ve sanat öğretim merkezleri olduğu kadar aynı zamanda şahsiyet ve irfan mektepleridir. Burada dini ilimlerle müspet ilimlerin birlikte ve metodolojik bir çerçevede veriliyor olması, dikkate şayan bir ayrıcalıktır. Söz konusu ayrıcalık sayesinde yakın geçmişimizi ve bugünümüzü şekillendiren bu okullar, istikbalimizi medeniyet değerlerimiz ekseninde yeniden inşa edebilmenin de imkanını sunmaktadır. Bu yüzden İmam Hatip nesline hizmet etmek ve onları geleceğe en iyi şekilde hazırlamak, bizler için tarihi bir sorumluluktur. Bu noktada öncelikle İmam hatiplere gönül verenlerin idealini ve imam hatiplilik şuurunu canlı tutmalıyız. Milletimizin İmam Hatiplere teveccühünün sebeplerini iyi anlamalı, bu asli ihtiyacı en etkili ve verimli şekilde gidermeye çalışmalıyız. Nicelik ve nitelik ilişkisini dengede tutmak suretiyle İmam Hatip mefküresini fikri ve fiziki imkanlarla tahkim ederek kararlılıkla geleceğe taşımalıyız. Bunun için din eğitimi ve hizmeti sunan kurumlarımızın işbirliği içerisinde ortak çalışmalar yapmaları oldukça önemlidir. "

Başkan Erbaş, 35. İl Müftüleri İstişare toplantısında İlahiyat/İslami İlimler fakülteleri dekanlarıyla beraber "Toplumu Din Konusunda Aydınlatmada Diyanet-İlahiyat İşbirliği İmkanları/Stratejileri" üst başlığı ile müzakereler yaptıklarını hatırlatarak, 36. İl Müftüleri İstişare Toplantısında ise Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü yetkilileriyle "DİYANET-MEB İşbirliği İmkanları" konularını ele aldıklarını kaydetti.

Bütün bu toplantılardan çıkan kararlar neticesinde Diyanet-İlahiyat ve Din Öğretimi Genel Müdürlüğü temsilcilerinden oluşan bir komisyon kurarak çalıştıklarını aktaran Başkan Erbaş, "Başkanlığımız, bu güne kadar olduğu gibi bundan sonra da fikri hür, vicdanı hür, inancı sağlam nesiller yetiştirme gayretinin hep destekçisi olacaktır. " ifadelerini kullandı.

Başkan Erbaş, sempozyumun hazırlanmasında, gerçekleştirilmesinde emeği geçenlere, tebliğleriyle ve müzakereleriyle katkı sunacaklara teşekkür etti.

Programa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, bazı AK Parti milletvekilleri, eğitimciler ve öğrenciler katıldı.

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