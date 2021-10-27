7 yaşındaki madenci çocuğu Kübra: Babamı görmedim ama çok özledim

MADEN, ELAZIĞ (DHA) - KARAMAN'ın Ermenek ilçesinde 7 yıl önce linyit ocağını su basması sonucu yaşamını yitiren 18 madenci mezarları başında anıldı. Maden işçisi babası Osman Çoksöyler öldüğünde 3 aylık olan Kübra Çoksöyler (7), babasını çok özlediğini belirterek, "Babamı görmedim ama çok özledim. Babamı çok seviyorum" dedi.

Ermenek ilçesine bağlı Pamuklu köyü Cenne mevkisinde Has Şekerler Madencilik'e ait linyit ocağında, 28 Ekim 2014'te yürekleri yakan acı yaşandı. Saat 12.15'te öğle yemeği molası sırasında eski ocakta biriken su, işçilerin bulunduğu bölümü bastı. Su baskını sonucu 18 işçi yaşamını yitirdi.

Faciada ölen Kerim Haznadar'ın eşi Zahide Haznadar da, "28 Ekim 2014 tarihinde eşimi kaybettim. 7'nci yıl dönümüne geldik. Acımız daha sönmedi. 7 yıl geçmesine rağmen hale yeni gibi" ifadelerini kullandı.