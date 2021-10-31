7. Uluslararası Kahramanmaraş Kitap ve Kültür Fuarı sona erdi

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta bu yıl 7'ncisi düzenlenen Uluslararası Kitap ve Kültür Fuarı son buldu.

Büyükşehir Belediyesince Kahramanmaraş Fuar Merkezi'nde 22 Ekim'de açılışı gerçekleştirilen yerli ve yabancı 200 yayınevi, 150 şair ve yazar ile kitapseverler ve sektör temsilcilerini bir araya getiren fuarı yaklaşık 250 bin kişi ziyaret etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, gazetecilere, Kahramanmaraş'ın şiir ve edebiyatın başkenti olduğunu söyledi.

Uluslararası Şiir ve Edebiyat Haftasını geride bıraktıklarını belirten Güngör, fuarın ciddi anlamda ilgi gördüğünü ifade etti.

Salgın nedeniyle geçen yıl fuar etkinliğini yapamamanın üzüntüsünü yaşadıklarını anlatan Güngör, "Bu yıl pandeminin kısıtlamasıyla 250 bin kişi öngörüyorduk ve aldığımız rakamlar buna yaklaştığımızı gösteriyor. Bunun da son derece başarılı olduğunu görüyoruz. Sadece Kahramanmaraş değil bölge şehirlerimizden ziyaretçiler geldi ve yoğun ilgi oldu. Burada şair ve yazarların gelip kitap imzalaması da bizi çok mutlu etti." dedi.

Güngör, her geçen yıl daha da iyi sonuçlar aldıklarını bundan sonraki fuarların daha iyi olacağına inandığını sözlerine ekledi.