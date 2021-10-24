7 kişilik aile, 2,5 aydır boş araziye kurdukları çadırda yaşıyor

ANTALYA'da biriken 3 aylık kira borcunu ödeyemeyen kaynak ustası Hüseyin Sarpkaya (63), icra kararıyla evden çıkartıldı. Sarpkaya, işsizlikten dolayı yeni ev bulamayınca eşi, biri epilepsi hastası 2 çocuğu, gelini ve biri 9 aylık, diğeri 2,5 yaşındaki 2 torunuyla sokakta kaldı. 2,5 aydır boş arazide kurdukları çadırda yaşayan Sarpkaya ve ailesinin tek isteği yerleşebilecekleri sıcak bir eve kavuşmak.

Epilepsi hastası evli oğlu, gelini, 9 aylık ve 2,5 yaşında 2 torunu, bir de bekar oğluyla beraber Kepez ilçesi Barış Mahallesinde yaşayan Hüseyin ve Serpil Sarpkaya (54) çifti, 3 aylık birikmiş ev kirasını ödeyemedi. Ev sahibi kirayı alamayınca mahkeme kararıyla icra yoluna gitti. Alınan icra kararıyla Hüseyin Sarpkaya ve ailesi, 12 Ağustos günü eşyalarıyla beraber evden çıkartıldı. Sarpkaya ailesi, çıkartıldıkları evin karşısında yer alan boş araziye taşıdıkları eşyalarının üzerini muşamba ile örterken, burada konaklayabilecekleri çadır kurup yaşamaya başladı.

Ev kirasını 3 ay ödeyemediği için evden çıkarıldıklarını söyleyen Hüseyin Sarpkaya ise "Mahkeme kararıyla tahliye edildik. Kış geldiği için soğuk havalar başladı. Sıkıntımız büyük. 2-2,5 aydır ev arıyorum, para olmadığı için ev bulamıyorum. Çalışıyor olabilsem ev sorununu çözeceğiz. Ev aramaktan ayağımın altı yara oldu. Ev bulsam bile kira ücretleri çok fazla. Bir barakaya bile razıyız ama onu bile bulamıyoruz. 2 torunum var, onlar ısınsın diye kucağımıza alıyoruz. Akşam saatlerinde ayaz başlıyor. Eşim bile geçen gün soğuktan ağladı" dedi.