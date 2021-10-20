7 Kalem MDF ve PVC Kenar Bandı Alım İşi ihalesi - Haberler
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7 Kalem MDF ve PVC Kenar Bandı Alım İşi ihalesi

Habermetre - Haberler | Toplum
7 Kalem MDF ve PVC Kenar Bandı Alım İşi ihalesi

Muğla Büyükşehir Belediyesi 7 Kalem MDF ve PVC Kenar Bandı Alım İşi ihalesi 21. 10. 2021 Perşembe günü saat 10. 00'da 2 Nolu Hizmet Binası İhale Salonunda gerçekleştirilecektir.

MUĞLA (Habermetre) - Muğla Büyükşehir Belediyesi 7 Kalem MDF ve PVC Kenar Bandı Alım İşi ihalesi 21. 10. 2021 Perşembe günü saat 10. 00'da 2 Nolu Hizmet Binası İhale Salonunda gerçekleştirilecektir.

Canlı yayını izlemek için tıklayınız. . (Link ihale saatinde aftik olacaktır)

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