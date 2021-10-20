7 Kalem MDF ve PVC Kenar Bandı Alım İşi ihalesi
Muğla Büyükşehir Belediyesi 7 Kalem MDF ve PVC Kenar Bandı Alım İşi ihalesi 21. 10. 2021 Perşembe günü saat 10. 00'da 2 Nolu Hizmet Binası İhale Salonunda gerçekleştirilecektir.
MUĞLA (Habermetre) - Muğla Büyükşehir Belediyesi 7 Kalem MDF ve PVC Kenar Bandı Alım İşi ihalesi 21. 10. 2021 Perşembe günü saat 10. 00'da 2 Nolu Hizmet Binası İhale Salonunda gerçekleştirilecektir.
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