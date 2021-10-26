İstanbul merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu: Örgütün avukat yapılanmasına mensup 10 şüpheli yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İstanbul merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu: Örgütün avukat yapılanmasına mensup 10 şüpheli yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) avukat yapılanması soruşturması kapsamında 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

DİYARBAKIR (İHA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) avukat yapılanması soruşturması kapsamında 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul, Ankara ve Diyarbakır'ın da aralarında bulunduğu 7 ilde düzenlenen operasyonlarda 10 FETÖ üyesinin yakalandığı bildirildi.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar tarafından yürütülen FETÖ'nün avukat yapılanmasına yönelik soruşturmalar sürüyor. Yürütülen soruşturma kapsamında harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin çalışmaları sonucu, 2013 yılında örgüt talimatı ile sınavlara hazırlanıp girdikleri tespit edilen FETÖ üyeleriyle ilgili geniş çaplı çalışma başlatıldı.

Örgütün sözde "Hakim-Savcılık" sınavı çalışma evlerinde kaldıkları belirlenen 11 FETÖ üyesi avukatın yakalanması için bu sabah saatlerinde İstanbul, Ankara, Adana, Van, Diyarbakır, Antalya ve Denizli'de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 10 şüphelinin yakalandığı bildirildi. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken, 1 firari şüphelinin yakalanması için operasyonların sürdüğü kaydedildi. Zanlıların emniyetteki ifade işlemleri devam ediyor. - İSTANBUL

İstanbul merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu: Örgütün avukat yapılanmasına mensup 10 şüpheli yakalandı

İstanbul merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu: Örgütün avukat yapılanmasına mensup 10 şüpheli yakalandı

İstanbul merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu: Örgütün avukat yapılanmasına mensup 10 şüpheli yakalandı

İstanbul merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu: Örgütün avukat yapılanmasına mensup 10 şüpheli yakalandı

İstanbul merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu: Örgütün avukat yapılanmasına mensup 10 şüpheli yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Esra Hankulu'nun öldüğü gün neler yaşandı? 'Avukatımın aramasıyla uyandım' diyen Ümitcan Uygun'u HTS kayıtları yalanladı

Esra Hankulu'nun öldüğü gün neler yaşandı? "Avukatımın aramasıyla uyandım" diyen Ümitcan Uygun'u HTS kayıtları yalanladı

 Genç doktoru ölüme götüren kaza, 36 saat nöbet tuttuğu için mi oldu? Hastaneden açıklama gecikmedi

Genç doktoru ölüme götüren kaza, 36 saat nöbet tuttuğu için mi oldu? Hastaneden açıklama gecikmedi
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title