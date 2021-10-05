"7 İklim 7 Coğrafyada Bizim Yunus'a Vefa Projesi"nde ilk durak Van

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Valiliğince hazırlanan "7 İklim 7 Coğrafyada Bizim Yunus'a Vefa Projesi" kapsamında, Yunus'u anlatma yolculuğunun başladığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Türk dili ve medeniyetinin temel taşlarından Yunus Emre'nin vefatının 700. yılı dolayısıyla 2021 yılının Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından anma ve kutlama yıl dönümlerine dahil edildiği hatırlatıldı.

Anadolu'da Türkçe şiirin öncüsü olan tasavvuf ve halk şairi Yunus Emre'nin, Türkçenin edebiyat ve medeniyet dili haline gelmesine ve Türk kültürünün Anadolu'da kökleşmesine öncülük ettiği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Milletimizin 'Bizim Yunus' olarak bağrına bastığı Yunus Emre, şiirleriyle sevginin, hoşgörünün, kardeşliğin, dostluğun, birliğin, barışın ve esenliğin sözcüsü olmuştur. Evrensel bir dile, duyuşa ve söyleyişe de sahip olan Yunus, müşterek insani değerler üzerine inşa edilmiş felsefesiyle çağlar ötesine seslenebilmeyi başarabilmiş bir şairdir. Yunus'un yolculuğu, bulmaya adanan bir yolculuktur. Gerçek ve doğru yolda gereken seçimler için vicdan istişaresidir. Hayatın gayesini anlamak için önce kendini bulmak, ardından kendinden geçmektir. Hayatın manasını gönüller imarında aramak, bulmaktır. Bir sürgün ömründe, Hakk'ı bulmanın öyküsünde çile çekmek, o çilenin güzelliğine erişmektir."

Açıklamada, Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız'ın talimatıyla hazırlanan proje kapsamında 7 şehirde Yunus'u anlatacak Eskişehir Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Durna Gülşen ve enstitü personelinin, ilk durakları olan Van'a, Vali Ayyıldız ve eşi Dilek Didem Ayyıldız tarafından uğurlandığı duyuruldu.