7 Ekim 2021 Resmî Gazete bugünün kararları neler? 7 Ekim Perşembe Resmi Gazete'de yayımlandı! 31615 sayılı Resmi Gazete
7 Ekim 2021 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 7 Ekim Perşembe günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan karaların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Peki, Resmi Gazete bu günün kararları neler? 7 Ekim 2021 Salı Resmi Gazete'de yayınlanan kararlar?
Resmi Gazete bu günün kararları neler? 7 Ekim 2021 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 7 Ekim Perşembe günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan karaların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor.
7335 Paris Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
1308 Başta Marmara Denizi Olmak Üzere Denizlerimizdeki Müsilaj Sorununun Sebeplerinin Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonunun Görev Süresinin Uzatılmasına Dair Karar
–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuveyt Devleti Hükümeti Arasında Gelir ve Servet Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasını Tadil Eden Protokolün Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4606)
–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kenya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Enerji ve Hidrokarbon Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4607)
–– Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile İlgili Kararlar (Karar Sayısı: 4608, 4609, 4610, 4611)
–– Milli Emlak Denetmenliği Yönetmeliği
–– Sakarya Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği
–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 30/09/2021 Tarihli ve 10442-1 ve 10442-2 Sayılı Kararları
–– Anayasa Mahkemesinin 29/6/2021 Tarihli ve 2016/14675 Başvuru Numaralı Kararı Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.
–– Yargıtay 3. ve 8. Hukuk Dairelerine Ait Kararlar
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri
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