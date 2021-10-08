7 Ekim 2021 Haberleri
7 Ekim 2021 Manşet Haberleri.
- Fransa'dan Belçika karşısında tarihi geri dönüş! Uluslar Ligi finalinde İspanya'nın rakibi oldular
- Marcao'dan taraftarı mest eden paylaşım! Ayrılacak iddialarının tümünü boşa çıkardı
- Yaya geçidinden karşıya geçen iki Rus turiste otomobil çarptı! Feci kazada bir kişi hayatını kaybetti
- Akşam namazına gelmeyen imam, lojmanda ölü bulundu
- Okulda öğrenciye taciz iddiası! Hizmetli tutuklandı
- Barışmak için bir araya gelen iki ailenin kavgasında silahlar konuştu: 1'i ağır, 9 kişi yaralandı
- Rasim Ozan Kütahyalı, tweet kavgasının arka planını anlattı: Nagehan beni evden kovdu
- Galatasaray'da Kerem depremi! Astronomik zamlı yeni sözleşmeyi elinin tersiyle itti
- Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, trafik kazası geçirdi
- Pencereden düşerek ölen trans bireyin sevgilisi tutuklandı
- Prens Selman kesenin ağzını açtı! Bu transfer bütçesiyle alamayacağı futbolcu yok
- İki otomobil kafa kafaya çarpıştı! Feci kazada iki sürücü can verdi
- Akşener'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sert 'iktidar' yanıtı: Maalesef bunu da demişsin
- Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu, ayna karşısında bikinisiyle poz verdi
- Kağıthane'de tekme atmak isteyen seyyar satıcıya zabıtadan sert müdahale
- Rakip takım taraftarları öfkeden çıldırdı! Sergen Yalçın'a verilen cezaya tepkiler çığ gibi
- Kargoda kaybolan dalak için dikkat çeken ceza! Hasta ve yakınlarından tepki var
- İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli dünyaevine girdi
- Prens Selman, Premier Lig kulübünü satın aldı! Artık dünyanın en zengini onlar
- Son Dakika: Sergen Yalçın, Galatasaray maçında sahada olacak mı? İşte deneyimli hocaya verilen ceza
- Oyuncu Burcu Özberk, dekolteli paylaşımıyla hayranlarını adeta büyüledi
- Son Dakika: Türkiye'de 7 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 217 kişi vefat etti, 30 bin 19 yeni vaka tespit edildi
- Fatih Terim'in vakit kaybına tahammülü yok! Burak Yılmaz'ın veliahtı için talimatı verdi
- Son Dakika: Aleyna Ağgül'ün intihar notunda 'Ölümümden sorumlu' dediği Gökhan Argın tutuklandı
- Cumhurbaşkanlığı YİK Üyesi İsmail Kahraman'dan 'dindar anayasa' açıklaması: İlk 4 maddeye dokunulmaz
- Ece Ronay'ın taciz iddialarının ardından Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil sessizliğini bozdu
- Attığı golü hüngür hüngür ağlayarak ölen ağabeyine adayan futbolcu, PFDK'lık oldu
- Başbakanlık yarışını kaybeden 'Türk Armin' lakaplı Armin Laschet, partisinden istifa etti
- Eski Fenerbahçeli Van der Wiel'den gündeme bomba gibi düşen Aziz Yıldırım itirafı
- Selahattin Demirtaş'tan eleştirilen eşine destek: Saçının teline zarar gelirse sorumlusu sizsiniz
- İlk defa keşfedilen esrarengiz canlı! İsmi daha konulmadı, kan emerek hayatta kalıyor
- Son Dakika: Araç sahipleri dikkat! Motorine zam geldi, işte şehirlere göre yeni fiyatlar
- Samsun'a şehit ateşi düştü! Acılı annenin feryadı yürek dağladı: Annen böyle mi kabul edecekti seni
- Son yolculuğuna uğurlanan kargo görevlisinin köpeği, sahibinin mezarının başından ayrılmadı
- Sinan Bolat neden Milli Takım'a çağrıldı? Kuntz herkesin merak ettiği soruya yanıt verdi
- Gündüz kuşağında yeni rezalet! Evliyken televizyonda gördüğü adama kaçtı, ardından kaçtığı adamın arkadaşının tecavüzüne uğradı
- Boğaziçi Üniversitesi ve çevresinin sit alanı statüsü değiştirildi, bölge yapılaşmaya açılabilir
- Güvenlik görevlisini bayıltana kadar döven saldırgan: Sen daha ölmedin mi?
- Yıllardır ilişkiye giremeyen model, çareyi çıplak şekilde yoga yapmakta buldu
- Fenerbahçe'nin yıldızı Kim Min-Jae ülkesinde kahraman oldu! Harika performansıyla galibiyeti getirdi
Hangi tür bir araba kullanıyorsunuz?— Haberler.com (@Haberler) October 3, 2021
Sizce Türkiye, parlamenter sisteme dönmeli mi?— Haberler.com (@Haberler) September 30, 2021
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