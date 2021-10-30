7'den 70'e yağmur altında Cumhuriyet Bayramını kutladılar

ERZURUM (İHA) - Erzurum'da Cumhuriyetin Kuruluşunun 98. yılı düzenlenen törenle kutlandı. Kutlamalar sırasında başlayan yağmur ise kutlamalara engel olmadı. Şemsiyelerini ve yağmurluklarını alan 7'den 70'e yüzlerce Erzurumlu, tören alanına koştu.

Cumhuriyetin Kuruluşunun 98. yılı etkinlikleri Erzurum Hastaneler Caddesi'nde düzenlenen törenle kutlandı. Törene katılan Erzurum Valisi Okay Memiş, 9. Kolordu Komutanı Tümgeneral Erhan Uzun ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen alana gelen öğrencileri ve askeri birlikleri araçla selamlamasının ardından İstiklal Marşı okundu. Protokol konuşmalarının ardından öğrencilerin ve askeri birliklerin geçişleri yapıldı.

Tören sırasında aniden bastıran yağmur ise vatandaşlara engel olmadı. Şemsiyesini ve yağmurluğunu giyinen vatandaşlar tören alanına koştu. Bebek arabasında alana çocuklarını getiren aileler ise töreni yağmura rağmen ellerindeki bayraklarla takip ettiler. - ERZURUM

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