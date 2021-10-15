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63 ağaç toprakla buluştu

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63 ağaç toprakla buluştu

İnegöl Belediyesi, Fatih Mahallesi Kır Sokak üzerinde bulunan 2400 m2'lik alanda otopark ve yeşil alan uygulaması gerçekleştirdi.

FATİH, İSTANBUL (Bültenler) - Koruluk alan için hazırlanan 63 adet yetişkin formlardaki ağaç, öğrencilerin de katıldığı etkinlikle toprakla buluştu.

Şehrin dört bir yanında hizmet seferberliğini sürdüren İnegöl Belediyesi, Fatih Mahallesi Kır Sokak üzerinde bulunan 2400 m2'lik alanda otopark ve koruluk alan uygulaması gerçekleştirdi. Proje kapsamında; 1750 m2 Yeşil Alan, 270 m2 18 araçlık otopark ve 380 m2 sert zemin tretuvar alanı yer alırken, koruluk alan için hazırlanan 63 adet yetişkin formlardaki ağaç, bugün düzenlenen etkinlikte toprakla buluştu.

Öğrencilerin de katıldığı ağaç dikim etkinliğine ilişkin açıklama yapan Belediye Başkanı Alper Taban, "Güzel bir günde, planlarımızda yeşil alan olan bir alanı ağaçlandırma çalışması yapıyoruz. Burada beraberinde bir otopark alanı oluşturduk. Tüm mahallelerimizde vatandaşlarımızın ve şehrimizin eksiklerini gidermek adına çalışmalar yapıyoruz. Bugün de burada öğrencilerimizle birlikte ağaç dikimini gerçekleştiriyoruz. Hem onların çevre bilincini ve bu konudaki duyarlılığını arttırmak hem de planlamada bu alandaki ihtiyacı gidermek adına bir çalışma oldu. İnşallah bu ağaçlar zamanla büyüdüğünde gölgesinde oturulup altında çayımızı kahvemizi içeceğimiz bir mekana dönüşmüş olacak" dedi.

Proje hakkında da bilgiler veren Taban, "Burada 1750 m2 yeşil alan, 275 m2'lik otopark alanı ve 380 m2 sert zemin alanı olmak üzere toplamda 2400 m2'lik alanı düzenlemiş oluyoruz. 63 adet yetişkin formdaki ağacı da toprakla buluşturmuş olacağız. Yapılan çalışmanın hem mahalle sakinlerimize hem de şehrimize hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

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