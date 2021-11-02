60 yaş üzeri vatandaşlar Hobi Atölyesinde buluşuyor - Haberler
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60 yaş üzeri vatandaşlar Hobi Atölyesinde buluşuyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
60 yaş üzeri vatandaşlar Hobi Atölyesinde buluşuyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi 60 yaş üzeri vatandaşların sosyal hayata daha aktif katılımlarını ve üretkenliklerinin devamını sağlamak amacıyla Fethiye'de 100 yaş evinin açılışını gerçekleştirdi.

FETHİYE, MUĞLA (İHA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi 60 yaş üzeri vatandaşların sosyal hayata daha aktif katılımlarını ve üretkenliklerinin devamını sağlamak amacıyla Fethiye'de 100 yaş evinin açılışını gerçekleştirdi. Yoğun talebin olduğu Fethiye 100 yaş evinde vatandaşlar hobi atölyesinde bir araya gelmeye başladı. 100 Yaş Evi'nde seramik atölye çalışmalarında vatandaşlar üretkenlik duygusu kazanırken, resim atölye çalışmalarında ise boş vakitlerini sanatsal çalışmalar üreterek geçiriyorlar.

100 yaş evinde resim atölye çalışmaları (resim, heykel ve seramik), geleneksel sanat atölye çalışmaları (ebru, minyatür), el sanatları (dikiş, nakış ve kanaviçe), film gösterim günleri, kitap okuma günleri düzenleniyor. Bunların yanı sıra kültür gezileri, alzheimer ve demans hastalıkları üzerine söyleşiler, satranç, dama ve tavla turnuvası gibi birçok atölye çalışmaları yapılıyor. 60 yaş üstü ve üzeri tüm vatandaşların bir araya gelerek sohbet edebilecekleri, yeni dostluklar kurabilecekleri sosyal aktivitelerini arttırabilecekleri bir merkez olan Fethiye 100 yaş evi sakinleri tüm çalışmalarını 18-24 Mart Yaşlılar Haftasında sergileyecekler. - MUĞLA

60 yaş üzeri vatandaşlar Hobi Atölyesinde buluşuyor

60 yaş üzeri vatandaşlar Hobi Atölyesinde buluşuyor

60 yaş üzeri vatandaşlar Hobi Atölyesinde buluşuyor

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