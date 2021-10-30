60 metrekarelik dev uçurtma ile Türk Bayrağı göklerde dalgalandı - Haberler
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60 metrekarelik dev uçurtma ile Türk Bayrağı göklerde dalgalandı

Demirören Haber Ajansı / Dinçer Akbir - Haberler | Güncel

KOCAELİ'nin İzmit ilçesindeki Cumhuriyet Bayramı etkinliğinde 60 metrekarelik Türk Bayrağı desenli dev uçurtma ile küçük ebatlarda 1923 uçurtma göklerde süzüldü.

KOCAELİ'nin İzmit ilçesindeki Cumhuriyet Bayramı etkinliğinde 60 metrekarelik Türk Bayrağı desenli dev uçurtma ile küçük ebatlarda 1923 uçurtma göklerde süzüldü.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nce 29 Ekim etkinlikleri kapsamında İzmit Seka Park'daki Uçurtma Tepesi'nde Türk Bayraklı Uçurtma Şenliği düzenlendi. Şenlik kapsamında 60 metrekarelik Türk Bayrağı desenli dev uçurtma ile birlikte çocuklara dağıtılan 1923 uçurtma göklerde dalgalandı. Şenliğe çocuklarıyla birlikte katılan Songül Tümay, "Biz çocuklarla uçurtma uçurmaya ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı kutlamaya geldik. Buradaki şenlik, coşku çok güzel oldu. Çocuklar güldü, eğlendi. Bu kutlama da mükemmel oldu" dedi.

Güzel vakit geçirdiğini söyleyen Ayşenur Karaman (11), "Biz buraya uçurtma uçurmak için geliyoruz. Burayı çok seviyoruz. Seka Park bizim için çok güzel. Biz burada çok eğleniyoruz" diye konuştu.

Uçurtmasını yükseğe çıkardığı için mutlu olduğunu söyleyen Ali Eren Bilir (13) ise, "Uçurtma uçurmayı çok seviyorum. Bu kadar yükseğe uçurduğum için de çok mutluyum" dedi.


60 metrekarelik dev uçurtma ile Türk Bayrağı göklerde dalgalandı

60 metrekarelik dev uçurtma ile Türk Bayrağı göklerde dalgalandı

60 metrekarelik dev uçurtma ile Türk Bayrağı göklerde dalgalandı

60 metrekarelik dev uçurtma ile Türk Bayrağı göklerde dalgalandı

60 metrekarelik dev uçurtma ile Türk Bayrağı göklerde dalgalandı

60 metrekarelik dev uçurtma ile Türk Bayrağı göklerde dalgalandı

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