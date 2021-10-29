6 yıl 3 ay hapisle aranan FETÖ sanığı yakalandı - Haberler
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6 yıl 3 ay hapisle aranan FETÖ sanığı yakalandı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
6 yıl 3 ay hapisle aranan FETÖ sanığı yakalandı

GAZİANTEP'te, FETÖ'ye üye olmak suçundan kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezasıyla aranan firari yakalanarak tutuklandı.

GAZİANTEP'te, FETÖ'ye üye olmak suçundan kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezasıyla aranan firari yakalanarak tutuklandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'ye üye olma suçundan 6 yıl 3 hapis cezası ile aranan firarinin saklandığı adresi tespit etti. Adrese operasyon düzenleyen ekipler firariyi yakalayarak gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen firari FETÖ'cü tutuklanarak cezaevine konuldu.


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