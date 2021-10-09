"6. Uluslararası İstanbul Arapça Kitap Fuarı" başladı

İSTANBUL (AA) - Bu yıl "Bilgiyle Kanatlan" temasıyla yola çıkan, "6. Uluslararası İstanbul Arapça Kitap Fuarı", İstanbullularla buluştu.

Basın Yayın Birliği, Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği ve Uluslararası Arapça Kitap Yayıncıları Derneği tarafından İstanbul Fuar Merkezi 9. Salonda düzenlenen fuar, 17 Ekim'e kadar açık olacak.

Fuarın açılışına AK Parti Genel Başkan Danışmanı Yasin Aktay, Arap Yayın Birliği Genel Sekreteri Beşşar Şebero ile pek çok kitapsever katıldı.

Açılışta konuşan Aktay, Uluslararası İstanbul Arapça Kitap Fuarı'nın Arap ülkeleri dışında herhangi bir yerde yapılmış en büyük fuar olduğunu dile getirerek, her yıl bu fuarı büyük bir heyecanla beklediğini belirtti.

Arapça'nın entelektüel açıdan çok fazla üretimi olan bir dil olduğuna değinen Aktay, "Fakat bunlar kendi ülkelerinde çok rahat yapılamıyor. Türkiye'de neredeyse Arap dünyasında yapılan yayınlara eş Arapça yayın yapılıyor. Kendi ülkelerinde basılamayan pek çok kitap Türkiye'de basılabiliyor." dedi.

Aktay, İstanbul fuarının Arap dünyasının yakından takip ettiği bir fuar haline geldiğine dikkati çekerek, "Türkiye, Arap dünyasının düşünce ikliminin oluşmasında katkı sağlamakla kalmıyor aynı zamanda genel anlamda Arap dünyasını etkileyecek bir düşünce üretiminin de merkezi haline geliyor. Bu İstanbul açısından altı çizilmesi gereken önemli bir rol. İslam dünyasının ciddi bir rönesansa, canlanmaya ihtiyacı var ve bunun önemli bir merkezi İstanbul olmuş vaziyette." değerlendirmesinde bulundu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul Valiliği, İstanbul Ticaret Odası, birçok kamu, özel kurum ve kuruluş tarafından desteklenen fuar, bu yıl 5 bin 250 metrekare alanda 23 ülkeden 25'i aşkın yayınevini ağırlıyor.

Fuar kapsamında ayrıca Arap dünyasından önemli isimlerin katıldığı konferanslar, seminerler, imza günleri, resim, fotoğraf ve heykeltıraş sergileri, şiir ve müzik dinletileri gibi 100'den fazla kültürel etkinlik ziyaretçilerle buluşacak.

"Gönüllü Tercümanlık" projesi

6. Uluslararası İstanbul Arapça Kitap Fuarı aynı zamanda Arapça eğitimi gören öğrencileri "Gönüllü Tercümanlık" projesi ile anadili Arapça olan ziyaretçilerle buluşturarak, pratik yapma imkanı sunuyor.

Yine Arapça eğitimi alan öğrenciler için özel olarak hazırlanan "Dil Köşesi"nde gönüllü öğretmenler tarından verilen Arapça ve Türkçe canlı ders etkinlikleri ve gönüllüler tarafından sosyal sorumluluk kapsamında, alım gücü düşük olan öğrenciler için de kitap kuponu dağıtılıyor.

Her yıl katılımcı olarak yayıncı ve ziyaretçi sayısını arttıran fuar, yapılan telif anlaşmaları ile hem yurt dışından gelen yayınevlerine hem de uluslararası okuyucu kitlesine Türk edebiyatının tanıtılması açısından önemli bir fırsat sunmayı amaçlıyor.