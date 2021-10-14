6. Uluslararası Denizli Cam Bienali başladı

DENİZLİ (AA) - Denizli Büyükşehir Belediyesince düzenlenen 6. Uluslararası Denizli Cam Bienali'nde sanatçılar, eserlerini ziyaretçilerle paylaşıyor.

Nihat Zeybekci Kültür ve Kongre Merkezi'nde "Oyun" temasıyla sanatseverlerle buluşan bienalde Türkiye'den sanatçılar, canlı cam gösterileri düzenliyor.

Organizasyona İtalya, ABD, Kanada, Mısır ve İsviçreli sanatçılar ise yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle çevrim içi gösteri ve sunumlarla katılıyor.

Bienalin ilk gününde stantları gezen ziyaretçiler, sanatçıların cama şekil verdikleri performanslarını ilgiyle izledi.

Bienal organizatörü Ömür Duruerk, açılış töreninde yaptığı konuşmada, ilkini 2011'de düzenledikleri etkinliğin büyüyerek devam etmesinin heyecan verici olduğunu söyledi.

Konferanslar, yarışma ve defilelerle bu yıl bazı ilklere imza atacaklarını belirten Duruerk, "Kanadalı cam sanatçısı Laura Donefer'in 15 senedir gerçekleştirdiği efsane cam defilesi 'GlassFashion Show'u ilk kez 35 Türk cam sanatçımızla gerçekleştireceğiz." diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ise etkinliğin kentin sosyal, kültürel ve ekonomik hayatına önemli katkıları olacağını söyledi.

Açılış törenine, eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, davetliler ve öğrenciler de katıldı.

Bienal, pazar gününe kadar devam edecek.