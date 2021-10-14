6. Uluslararası Denizli Cam Bienali başladı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

6. Uluslararası Denizli Cam Bienali başladı

AA / Sebahatdin Zeyrek - Haberler | Kültür Sanat
6. Uluslararası Denizli Cam Bienali başladı

Denizli Büyükşehir Belediyesince düzenlenen 6. Uluslararası Denizli Cam Bienali'nde sanatçılar, eserlerini ziyaretçilerle paylaşıyor.

DENİZLİ (AA) - Denizli Büyükşehir Belediyesince düzenlenen 6. Uluslararası Denizli Cam Bienali'nde sanatçılar, eserlerini ziyaretçilerle paylaşıyor.

Nihat Zeybekci Kültür ve Kongre Merkezi'nde "Oyun" temasıyla sanatseverlerle buluşan bienalde Türkiye'den sanatçılar, canlı cam gösterileri düzenliyor.

Organizasyona İtalya, ABD, Kanada, Mısır ve İsviçreli sanatçılar ise yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle çevrim içi gösteri ve sunumlarla katılıyor.

Bienalin ilk gününde stantları gezen ziyaretçiler, sanatçıların cama şekil verdikleri performanslarını ilgiyle izledi.

Bienal organizatörü Ömür Duruerk, açılış töreninde yaptığı konuşmada, ilkini 2011'de düzenledikleri etkinliğin büyüyerek devam etmesinin heyecan verici olduğunu söyledi.

Konferanslar, yarışma ve defilelerle bu yıl bazı ilklere imza atacaklarını belirten Duruerk, "Kanadalı cam sanatçısı Laura Donefer'in 15 senedir gerçekleştirdiği efsane cam defilesi 'GlassFashion Show'u ilk kez 35 Türk cam sanatçımızla gerçekleştireceğiz." diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ise etkinliğin kentin sosyal, kültürel ve ekonomik hayatına önemli katkıları olacağını söyledi.

Açılış törenine, eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, davetliler ve öğrenciler de katıldı.

Bienal, pazar gününe kadar devam edecek.

6. Uluslararası Denizli Cam Bienali başladı

6. Uluslararası Denizli Cam Bienali başladı

6. Uluslararası Denizli Cam Bienali başladı

6. Uluslararası Denizli Cam Bienali başladı

AA / Sebahatdin Zeyrek - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İsmet Uçma Fuat Oktay Süleyman Soylu İbrahim Aydemir Adil Karaismailoğlu
Magazin Edis Bülent Ersoy Demet Akalın İbrahim Tatlıses
Spor Cristiano Mesut Özil Serdar Aziz Lewis Hamilton Ferdi Kadıoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Ziya Selçuk
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: 6. Uluslararası Denizli Cam Bienali başladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.10.2021 13:49:04. #1.17#