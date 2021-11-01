"6. Uluslararası Arapça Kitap ve Kültür Günleri" 3 Kasım'da başlayacak

Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şubesi tarafından Cumhurbaşkanlığı himayesinde bu yıl altıncı kez düzenlenecek olan "6. Uluslararası Arapça Kitap ve Kültür Günleri", 3-7 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Bu yılki ana teması "Maveraünnehir'den Anadolu'ya Akan Tasavvuf Irmağı" olarak belirlenen program kapsamında söyleşi, panel, sempozyum, kitap hediyesi ve sergi gibi tüm etkinlikler çevrim içi yapılacak.

Daha önceki yıllarda Türkiye, Suriye, Suudi Arabistan, Irak, Lübnan, Ürdün, Mısır, Cezayir, Tunus, Fas, Sudan, Katar, Kuveyt, Özbekistan, Türkmenistan, Hindistan, Pakistan gibi pek çok ülkeden ilim adamlarını İstanbul'da bir araya getiren etkinlik, bu yıl ilim adamlarını sanal ortamda katılımcılarla buluşturacak.

Programda, "Uluslararası Tevhid ve Şefaat Sempozyumu" da etkinlik kapsamında yurt içinden ve yurt dışından akademisyenlerin katılımıyla düzenlenecek.

Etkinlikte İslam dünyasından birçok üst düzey ilim adamı, akademisyen, yazar ve yayıncı, Zoom uygulaması ve etkinliğin YouTube kanalında eş zamanlı yapılacak canlı yayınlarda, hem ortak kültür ve bilgi mirasını paylaşacak hem de okuyucularla bir araya gelecek.

6. Uluslararası Türkiye Arapça Kitap ve Kültür Günleri, İslam dünyasında var olan ilmi birikim ve ortak mirası bu organizasyonda bir araya getirerek, Türkiye'nin daha iyi tanınmasını hedefliyor.

Haberi Kaydet