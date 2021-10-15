6. Türk Dünyası Belgesel Film Festivali ödülleri sahiplerini buldu

Dünya Dili Türkçe 6. Türk Dünyası Belgesel Film Festivali kapsamında oyuncu Tamer Yiğit'e "Türk Dünyası Yaşam Boyu Onur Ödülü" verildi.

Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu ile Türk Dünyası Kültür Sanat Sinema Vakfının Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ile Türk Dünyası Belediyeler Birliğinin desteğiyle düzenlediği festivalin gala ve ödül töreni, Haliç Üniversitesi Sütlüce Yerleşkesi'nde yapıldı.

Törende, Türk Dünyası Kültür Sanat Sinema Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Serdar Gökhan, "Türk Dünyası Yaşam Boyu Onur Ödülü"nü Yeşilçam oyuncusu Tamer Yiğit'e sundu.

Yeşilçam oyuncusu Serdar Gökhan, ödülü takdim ederken yaptığı konuşmada, "Sevgili arkadaşım, kadim dostum Tamer Yiğit'e bu güzel ödülü verme şerefine nail olduğum için ayrıca çok mutluyum, kendisini kutluyorum." dedi.

Tamer Yiğit ise ödülünü Serdar Gökhan'dan almaktan onur duyduğunu belirterek, "Aynı zamanda Türk dünyasına katkılarından dolayı kendisine çok teşekkür ediyorum. Koskoca Yeşilçam'dan kala kala bu iki akbaş kaldık. Yeşilçam'dan iki elin parmağını geçmeyecek kadar kalan arkadaşımız var. Ayakta duran bizleriz, onları temsilen her tarafa elimizden geldiğince gitmeye çalışıyoruz. Allah ömür verdikçe de bu gitmelere devam edeceğiz." diye konuştu.

"Festival 6 yıldır düzenleniyor"

Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu Başkanı Menderes Demir, festivalin 6 yıldır düzenlendiğini belirterek, "Türk'ün kültürüne ve sanatına hizmet edebilmek, Doğu Türkistan'dan Avrupa içlerine kadar yayılan ailemizin kültürünü belgesel ve film marifetiyle ortaya çıkartıp önce kendi ailemize bu filmleri, değerleri, kültürleri göstermek, sonra da bunu dünyaya sunmak maksadıyla bu etkinliği yapıyoruz." diye konuştu.

Ödüllere ilişkin bilgiler paylaşan Demir, devlet kuruluşları, sivil toplum örgütleri ve meslek örgütlerinin yanı sıra Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Kuzey Makedonya ve KKTC'den üniversitelerin de organizasyona katkı sağladığını söyledi.

Haliç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Utlu ise festivale ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyduklarını belirterek, tarihin en köklü milletlerinden biri olan Türklerin yaşadığı Orta Asya'nın çeşitli kültür ve sanat dallarını bünyesinde barındırdığını anlattı.

"Öğrenci" ve "profesyonel" kategorilerinde ödüller sahiplerini buldu

Dünya Dili Türkçe 6. Türk Dünyası Belgesel Film Festivali'ne 13 ülkeden 226 film müracaat etti.

Türk kültürü ve Türk'ün dünyaya bakışı konulu filmlerin öğrenci ve profesyonel kategorilerinde yarıştığı festivalin jürisinde 9 ülkeden 23 üye yer aldı.

Finale kalan 26 film arasından profesyonel kategoride "Sıradan Birkaç Gün", öğrenci kategorisinde "Bu da mı gol değil?" adlı yapımlar "En İyi Film Ödülü"nü aldı. İkincilik ve üçüncülük ödüllerinin yanı sıra bazı filmlere özel ödüller de verildi.

Finale kalan filmlerin fragmanlarının da gösterildiği ödül töreni, hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.

Program kapsamında ayrıca yerleşme içerisinde "Türk Dünyası Belgesel Film Festivali Ödüllü Film Afişleri Sergisi"nin açılışı da yapıldı.