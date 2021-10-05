ANKARA (Habermetre) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı'nın ( Tika ) katkılarıyla 6. Pediatrik ve Erişkin Disiplinler arası Ön Bağırsak Sempozyumu Ankara'da gerçekleştirildi.

Sempozyuma 12 farklı ülkeden çocuk cerrahisi, çocuk gastroenterolojisi, çocuk göğüs hastalıkları, fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı ile hemşirelerden oluşan 118 bilim insanı katıldı.

Sempozyum boyunca 11 oturum gerçekleştirildi ve 35 bilim insanı 37 konuşma yaptı.

Son gün katılımcılar maket üstünde, konusunda uzman uluslararası bilim insanları tarafından laparoskopik cerrahi ve endoskopi eğitimleri aldı. Ayrıca enteral beslenme hemşireliği konusunda 20 hemşirenin katıldığı bir kurs düzenlendi. Başarılı bir bilgi ve tecrübe paylaşımı sürecine sahne olan sempozyumun 7. sinin New York'ta yapılması planlanıyor.

TÜBİTAK, Avrupa Çocuk Cerrahisi Derneği (EUPSA) ve TİKA'nın katkılarıyla gerçekleşen sempozyuma Tunus, Libya, Filistin, Mısır, Azerbaycan ve Özbekistan'dan gelen bilim insanları son derece verimli geçen bilimsel program için minnettarlıklarını ifade etti.

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