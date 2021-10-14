6'NCI KATTAN DÜŞEN KIRGIZ GENÇ, AĞIR YARALANDI - Haberler
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6'NCI KATTAN DÜŞEN KIRGIZ GENÇ, AĞIR YARALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Antalya'ya tatil için gelen Kırgız vatandaşı Aman T.(20), arkadaşlarıyla birlikte kaldığı bir apartmanın 6'ncı katındaki dairenin penceresinden beton zemine düştü.

ANTALYA (DHA) - Antalya'ya tatil için gelen Kırgız vatandaşı Aman T.(20), arkadaşlarıyla birlikte kaldığı bir apartmanın 6'ncı katındaki dairenin penceresinden beton zemine düştü.

*- Ağır yaralanan Aman T.'nin düşme anı, bir işyerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Olay, öğle saatlerinde Yener Ulusoy Bulvarı Kızılsaray Mahallesi'nde bir apartmanda meydana geldi. Tatil için Antalya'ya gelen Kırgızistan vatandaşı Aman T., arkadaşlarıyla birlikte kaldığı 6'ncı katındaki daireden beton zemine düştü. Bunu görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla birlikte olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Alana gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalede bulunulan Aman T. Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Ağır yaralandığı belirtilen Aman T.'nin intihara teşebbüs ettiği ihtimali üzerinde durulurken, polis olaya ilişkin soruşturma başlattı.

Kırgız gencin düşme anı çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

6'NCI KATTAN DÜŞEN KIRGIZ GENÇ, AĞIR YARALANDI

6'NCI KATTAN DÜŞEN KIRGIZ GENÇ, AĞIR YARALANDI

6'NCI KATTAN DÜŞEN KIRGIZ GENÇ, AĞIR YARALANDI

6'NCI KATTAN DÜŞEN KIRGIZ GENÇ, AĞIR YARALANDI
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Haber: 6'NCI KATTAN DÜŞEN KIRGIZ GENÇ, AĞIR YARALANDI - Haberler
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