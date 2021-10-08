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6 kişinin öldüğü dava duruşmasında gerginlik

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
6 kişinin öldüğü dava duruşmasında gerginlik

Sivas'ta görülen, Kars'ta 6 kişinin öldüğü 10 kişinin yaraladığı arazi davasında taraflar arasında gerginlik yaşandı.

SİVAS (İHA) - Sivas'ta görülen, Kars'ta 6 kişinin öldüğü 10 kişinin yaraladığı arazi davasında taraflar arasında gerginlik yaşandı.

Sivas 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, sanıkların dinlendiği sırada taraflar arasında gerginlik yaşandı. Karşılıklı itişmelere varan gerginlik salonun dışına taştı. Adliye içerisindeki gerginliği polis memurları müdahale etti. Taraflar yatışmayınca adliye dışında güvenlik gerekçesi ile bekleyen çevik kuvvet ekipleri de müdahale etti. Polisin müdahalesi ile taraflar uzaklaştırılarak duruşmanın devamı sağlandı.

Kars'ın Sarıkamış ilçesi Çamyazı köyünde, 2019 yılı Mayıs ayında arazi anlaşmazlığı nedeniyle Korkmaz ve Göçmen aileleri arasında çıkan silahlı kavgada 6 kişi ölmüş, 10 kişi yaralanmıştı. - SİVAS

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