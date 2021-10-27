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6 hırsızlık olayının şüphelisi tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
6 hırsızlık olayının şüphelisi tutuklandı

Kayseri'de farklı tarihlerde iş yerlerinden ve bina içerisinden gerçekleşen 6 hırsızlık olayının şüphelisi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

KAYSERİ (İHA) - Kayseri'de farklı tarihlerde iş yerlerinden ve bina içerisinden gerçekleşen 6 hırsızlık olayının şüphelisi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre bir iş yerinden 300 TL nakit ve bin 500 TL değerinde malzemelerin çalınması, farklı bir iş yerinden 15 bin TL değerinde malzeme çalınması, bir restorandan 14 bin değerinde işyeri malzemesinin çalınması, bina içerisinde bisiklet çalınması olayları ile ilgili olarak İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı. Ekiplerce yapılan çalışmalarda 6 farklı olayın şüphelisinin B.G. olduğu tespit edildi. Polis tarafından düzenlenen operasyonda B.G., yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından B.G., geçirildiği sağlık kontrolünün ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KAYSERİ

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