6 Ekim Çarşamba İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İstanbul su kesintisi listesi! - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

6 Ekim Çarşamba İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İstanbul su kesintisi listesi!

Haberler.com - Haberler | Gündem
6 Ekim Çarşamba İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İstanbul su kesintisi listesi!

6 Ekim Çarşamba günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde su kesintisi yaşanacak. Peki, İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! 6 Ekim Çarşamba 2021 İSKİ su kesintileri

İSTANBUL (Haberler.com) - İSKİ'den yapılan açıklamada İstanbul'un çeşitli ilçelinde su kesintisi olacağı ifade edildi. İşte 6 Ekim Çarşambaİstanbul'da su kesintisi olacak ilçeler? İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

İSTANBUL'DA SU KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER!

İlçe: Adalar

Etkilenen Mahalleler: Kınalı Ada,Burgaz Adası

Arıza Sebebi: 400 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası

Başlama Tarihi: 05.10.2021 16:54

Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 6.10.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe: Beyoğlu

Etkilenen Mahalleler: Müeyyetzade Mah,Bereketzade Mah

Arıza Sebebi: 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi: 06.10.2021 10:33

Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 6.10.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe: Fatih

Etkilenen Mahalleler: Haseki Sultan Mah,Cerrahpaşa Mah,Aksaray Mah

Arıza Sebebi: 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi: 06.10.2021 09:58

Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 6.10.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe: K.Çekmece

Etkilenen Mahalleler: Atakent Mah

Arıza Sebebi: 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi: 06.10.2021 10:32

Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 6.10.2021 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe: Maltepe

Etkilenen Mahalleler: Zümrütevler Mah,Girne Mah

Arıza Sebebi: Basınç Düşüklüğü

Başlama Tarihi:06.10.2021 11:17

Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 6.10.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe: Pendik

Etkilenen Mahalleler: Esenyalı Mah

Arıza Sebebi: 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi: 06.10.2021 11:16

Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 6.10.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Sultangazi

Etkilenen Mahalleler : Uğur Mumcu Mah,Cebeci Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

Başlama Tarihi : 06.10.2021 09:15

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 6.10.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Silivri

Etkilenen Mahalleler : Selimpaşa Merkez Mah

Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 06.10.2021 11:06

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 6.10.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Çatalca

Etkilenen Mahalleler : Kaleiçi Mah Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Branşman Bağlantısı

Başlama Tarihi : 06.10.2021 11:29

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 6.10.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Ümraniye

Etkilenen Mahalleler : Esenkent Mah

Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Vana Arızası

Başlama Tarihi : 06.10.2021 09:13

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 6.10.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Ümraniye

Etkilenen Mahalleler : İstiklal Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 06.10.2021 09:15

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 6.10.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Üsküdar

Etkilenen Mahalleler : Selami Ali Mah,Murat Reis Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 06.10.2021 11:17

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 6.10.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Şile

Etkilenen Mahalleler : Çayırbaşı Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 06.10.2021 09:35

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 6.10.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Su kesintisi duyuruları için tıklayın.

Haberler.com - Gündem
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Vladimir Putin Temel Karamollaoğlu
Magazin Alişan Düm Tek Tek Seren Serengil Mehmet Ali Erbil
Spor Abdullah Avcı Aykut Kocaman Marcao Kim Min-jae Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Demir Çelik Mimar Sinan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: 6 Ekim Çarşamba İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İstanbul su kesintisi listesi! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 06.10.2021 12:46:14. #1.11#