6 Ekim Çarşamba İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İstanbul su kesintisi listesi!
6 Ekim Çarşamba günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde su kesintisi yaşanacak. Peki, İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! 6 Ekim Çarşamba 2021 İSKİ su kesintileri
İSTANBUL (Haberler.com) - İSKİ'den yapılan açıklamada İstanbul'un çeşitli ilçelinde su kesintisi olacağı ifade edildi. İşte 6 Ekim Çarşambaİstanbul'da su kesintisi olacak ilçeler? İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
İSTANBUL'DA SU KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER!
İlçe: Adalar
Etkilenen Mahalleler: Kınalı Ada,Burgaz Adası
Arıza Sebebi: 400 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası
Başlama Tarihi: 05.10.2021 16:54
Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 6.10.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe: Beyoğlu
Etkilenen Mahalleler: Müeyyetzade Mah,Bereketzade Mah
Arıza Sebebi: 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi: 06.10.2021 10:33
Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 6.10.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe: Fatih
Etkilenen Mahalleler: Haseki Sultan Mah,Cerrahpaşa Mah,Aksaray Mah
Arıza Sebebi: 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi: 06.10.2021 09:58
Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 6.10.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe: K.Çekmece
Etkilenen Mahalleler: Atakent Mah
Arıza Sebebi: 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi: 06.10.2021 10:32
Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 6.10.2021 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe: Maltepe
Etkilenen Mahalleler: Zümrütevler Mah,Girne Mah
Arıza Sebebi: Basınç Düşüklüğü
Başlama Tarihi:06.10.2021 11:17
Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 6.10.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe: Pendik
Etkilenen Mahalleler: Esenyalı Mah
Arıza Sebebi: 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi: 06.10.2021 11:16
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 6.10.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Sultangazi
Etkilenen Mahalleler : Uğur Mumcu Mah,Cebeci Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.
Başlama Tarihi : 06.10.2021 09:15
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 6.10.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Silivri
Etkilenen Mahalleler : Selimpaşa Merkez Mah
Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 06.10.2021 11:06
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 6.10.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Çatalca
Etkilenen Mahalleler : Kaleiçi Mah Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.
Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Branşman Bağlantısı
Başlama Tarihi : 06.10.2021 11:29
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 6.10.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Ümraniye
Etkilenen Mahalleler : Esenkent Mah
Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Vana Arızası
Başlama Tarihi : 06.10.2021 09:13
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 6.10.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Ümraniye
Etkilenen Mahalleler : İstiklal Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 06.10.2021 09:15
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 6.10.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Üsküdar
Etkilenen Mahalleler : Selami Ali Mah,Murat Reis Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 06.10.2021 11:17
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 6.10.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Şile
Etkilenen Mahalleler : Çayırbaşı Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 06.10.2021 09:35
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 6.10.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.