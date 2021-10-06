6 Ekim 2021 Resmî Gazete bugünün kararları neler? 6 Ekim Çarşamba Resmi Gazete'de yayımlandı! 31615 sayılı Resmi Gazete - Haberler
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6 Ekim 2021 Resmî Gazete bugünün kararları neler? 6 Ekim Çarşamba Resmi Gazete'de yayımlandı! 31615 sayılı Resmi Gazete

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6 Ekim 2021 Resmî Gazete bugünün kararları neler? 6 Ekim Çarşamba Resmi Gazete'de yayımlandı! 31615 sayılı Resmi Gazete

6 Ekim 2021 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 6 Ekim Çarşamba günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan karaların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Peki, Resmi Gazete bu günün kararları neler? 6 Ekim 2021 Salı Resmi Gazete'de yayınlanan kararlar?

Resmi Gazete bu günün kararları neler? 6 Ekim 2021 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 6 Ekim Çarşamba günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan karaların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor.

RESMÎ GAZETE BUGÜNÜN KARARLARI NELER?
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER

–– Borsalar ve Piyasa İşleticilerinin Kuruluş, Faaliyet, Çalışma ve Denetim Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Merkezi Kayıt Kuruluşunun Kuruluş, Faaliyet, Çalışma ve Denetim Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Merkezi Takas Kuruluşlarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Veri Depolama Kuruluşunun Faaliyet, Çalışma ve Denetim Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

–– İşkolu Tespit Kararları (No: 2021/149, 150, 151)

–– Gelir Vergisi Genel Tebliği Seri No: 252'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 315)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

–– Anayasa Mahkemesinin 30/6/2021 Tarihli ve 2018/3296 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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Haber: 6 Ekim 2021 Resmî Gazete bugünün kararları neler? 6 Ekim Çarşamba Resmi Gazete'de yayımlandı! 31615 sayılı Resmi Gazete - Haberler
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