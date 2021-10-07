6 Ekim 2021 Haberleri
6 Ekim 2021 Manşet Haberleri.
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- İsrail'de büyük skandal! Karşıyaka kafilesi, Türkiye'ye güçlükle dönebildi
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- Böyle vurgun görülmedi! 12 kulüp, Veljkovic Sistemi'yle milyonlarca euro vergi kaçırdı
- Sahibi olduğu fırında kiracılarıyla tartışan iş adamı silahla vurularak öldürüldü
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- Ahmet Nur Çebi canlı yayında isim verdi! İşte Beşiktaş'ın transfer hedefindeki futbolcular
- 74 yaşındaki kağıt toplayıcısı hem ağladı, hem ağlattı: Ameliyatlı halimle çalışmak zorundayım
- Paris İklim Anlaşması, TBMM'de kabul edildi
- İki kuzen, kafede göz göre göre silahlı saldırıya uğradı! O anlar kamerada
- ABD polisini parmağında oynatan 'Zodiac Katili'nin kimliği tespit edildi
- Fenerbahçe-Galatasaray yakınlaşmasına Ahmet Nur Çebi'den çarpıcı yorum: Hissetmiştim ben
- Alaattin Çakıcı yeni mektup paylaştı, 3 belediye için hükümete seslendi: CHP'nin yapamadığını yapmanızı talep ediyorum
- Cüneyt Arkın, Kuruluş Osman dizisinden ayrıldı
- Tolgay Arslan geri dönüyor! Süper Lig devine transferi için menajerine talimatı verdi
- Ahmet Nur Çebi'den 'Algı yaratıyorlar' diyen Ali Koç'a cevap: Bu model yeni çıktı herhalde
- Avusturya Başbakanı Kurz hakkında rüşvet şüphesi ile soruşturma açıldı
- Ünlülerin partisi olaylı bitti! Alkollü araç kullanan Ece Sükan'ın ehliyetine el konuldu
- Avrupa'daki Türk derbisinde kazanan Fenerbahçe! Galatasaray'ı sahasında farka boğdular
- Genç eşinin ihanetiyle yıkılan Sadakatsiz dizisinin Haluk'u Burak Sergen suskunluğunu bozdu
- İki doz Kovid-19 aşısı uygulanmasında mavi kategoriye ulaşan il sayısı 24 oldu
- Barcelona-Beşiktaş hattında trafik yeniden başladı! Bir dünya yıldızı daha Kartal oluyor
- Koronaya karşı aşı üreten Moderna'nın kurucuları, ABD'nin en zenginleri listesine girdi
- Twitch üzerindeki 128 GB'lık sızıntı yayıncıların kazançlarını ortaya çıkardı
- 28 Şubat suçlamasına Meral Akşener'den yanıt! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı 3 teklifi tek tek sıraladı
- CHP'li belediye başkanı Tanju Özcan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek
- Formula 1'de büyük sürpriz! Ünlü popçu, İstiklal Marşı'nı seslendirecek
- Mustafa Kut cinayetinde çarpıcı iddia! Canlı yayına bağlanan komşu, katil zanlısının ismini verdi
- Son Dakika: Hakimler Savcılar Kurulu yeni kararname yayınladı, 359 hakim ve savcının görev yeri değişti
- Son Dakika! Bakan Koca'dan 3. doz aşı açıklaması: 2 doz mRNA aşısı yaptıranlar için gerek yok
- Son Dakika: Türkiye'de 6 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 236 kişi vefat etti, 30 bin 438 yeni vaka tespit edildi
- Ersin Düzen televizyona geri dönüyor! Bu sefer bambaşka bir formatın sunuculuğunu yapacak
- RTÜK'ten Fox TV'ye Başak Demirtaş incelemesi
- Hakkari'de maden ocağında gerçekleşen göçükte 2 işçi hayatını kaybetti
- Sabancı Holding'ten dev satış! Sigara sektöründen çekiliyorlar
- Küçük esnafa vergi muafiyeti getiren yasa teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi
- Mostafa Mohamed artık çok mutlu! İşte performansını geceyle gündüz kadar fark ettiren detay
- Koronavirüse yakalanan bazı hastaların el ve ayak parmakları neden morarıyor? İşte merak edilen sorunun yanıtı
- Koronavirüs hastası çift, 3 gün arayla hayatlarını kaybetti
- Son anketten ezber bozan sonuçlar çıktı! İYİ Parti oyunu yüzde 15'den yüzde 19'a çıkardı
Hangi tür bir araba kullanıyorsunuz?— Haberler.com (@Haberler) October 3, 2021
Sizce Türkiye, parlamenter sisteme dönmeli mi?— Haberler.com (@Haberler) September 30, 2021
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