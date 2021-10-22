6 ÇOCUK, GIDA ZEHİRLENMESİ ŞÜPHESİYLE HASTANEYE KALDIRILDI - Haberler
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6 ÇOCUK, GIDA ZEHİRLENMESİ ŞÜPHESİYLE HASTANEYE KALDIRILDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, özel bir kreşte eğitim gören 6 çocuk, gıda zehirlenmesi nedeniyle tedavi altına alındı.

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, özel bir kreşte eğitim gören 6 çocuk, gıda zehirlenmesi nedeniyle tedavi altına alındı. Ereğli'de özel bir kreşte eğitim gören 6 çocuk, okuldan eve geldikten bir süre sonra rahatsızlandı. Çocuklar, aileler tarafından özel hastaneye kaldırıldı. Çocuklar, gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü çocuk bürosu ekipleri, hastaneye giderek aileler ve çocukların ifadesine başvurdu. İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri de, konuyla ilgili inceleme başlattı. Çocuklar, hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.

6 ÇOCUK, GIDA ZEHİRLENMESİ ŞÜPHESİYLE HASTANEYE KALDIRILDI

6 ÇOCUK, GIDA ZEHİRLENMESİ ŞÜPHESİYLE HASTANEYE KALDIRILDI

6 ÇOCUK, GIDA ZEHİRLENMESİ ŞÜPHESİYLE HASTANEYE KALDIRILDI

6 ÇOCUK, GIDA ZEHİRLENMESİ ŞÜPHESİYLE HASTANEYE KALDIRILDI
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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