56 Sokak Yeni Görünümüyle Tam Not Aldı

MANİSA (Bültenler) - İl genelinde hizmetlerine hızla devam eden Manisa Büyükşehir Belediyesi, Kırkağaç ilçesinde 56 Sokakta prestij cadde çalışmasını tamamladı. Parke döşemesi, kaldırım ve aydınlatma çalışmasıyla cadde bambaşka bir görünüme kavuşurken, ilçe sakinlerinin de büyük beğenisini topladı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu da; Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya, Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş Kuruçay, İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal, MHP Kırkağaç İlçe Başkanı Halil Boğaz, Kırkağaç Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Tahsin Arslan, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Ünal Kıykaç, Yeni Mahalle Muhtarı Ergün Beytorun, Tevfikiye Mahalle Muhtarı Mesut Ergüven ile birlikte mevcut cadde de incelemede bulundu.

"Hayırlı olsun"

Prestij cadde çalışmasının ilçeye hayırlı olmasını dileyen Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya, "Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün'ün talimatlarıyla prestij caddesi çalışmalarına hızla devam ediyoruz. Biliyorsunuz, geçtiğimiz aylarda Kırkağaç ilçemizde 56 Sokak ve 53 Sokakta iki prestij cadde çalışmasına başlamıştık. Bugün itibariyle, 56 Sokaktaki çalışmalarımız tamamlandı. Parke döşeme, kaldırım ve aydınlatma çalışmalarımız bitti. 53 Sokakta da son hizmetlerimizi yapıyoruz. Yaklaşık 15-20 gün içerisinde o cadde de çalışmalarımızı tamamlayarak Kırkağaç ilçemize iki prestij caddesi kazandırmış olacağız. Bugün muhtarlarımızla birlikte incelemelerimizi gerçekleştirdik. Kırkağaç halkımıza hayırlısı olsun" dedi.

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