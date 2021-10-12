51 yaşındaki belediye memuru, korona virüse yenik düştü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

51 yaşındaki belediye memuru, korona virüse yenik düştü

İhlas Haber Ajansı / Hasan Ay - Haberler | Güncel

51 yaşındaki belediye memuru, korona virüse yenik düştü Kırıkkale Belediyesi'nde memur olarak görev yapan 51 yaşındaki Yücel Cevizoğlu, korona virüsüne yenik düştü.

KIRIKKALE (İHA) - 51 yaşındaki belediye memuru, korona virüse yenik düştü

KIRIKKALE - Kırıkkale Belediyesi'nde memur olarak görev yapan 51 yaşındaki Yücel Cevizoğlu, korona virüsüne yenik düştü. Cevizoğlu'nun cenazesi, belediyede düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.

Kırıkkale Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürü Yücel Cevizoğlu, korona virüsüne yakalandı. Durumu ağırlaşınca Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırılan Cevizoğlu, bir süredir yoğun bakımda tedavi görüyordu. Evli ve üç çocuk babası Cevizoğlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtulamadı. Cevizoğlu'nun vefat haberini alan ailesi ve yakınları olmak üzere mesai arkadaşları üzüntü yaşadı.

Kırıkkale Belediyesi önünde Cevizoğlu için tören düzenledi. Törende, Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi ve mesai arkadaşlarından helallik istendi. Çok sayıda belediye çalışanın katıldığı törende; Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Cevizoğlu'nun geride bıraktığı iki oğlunu teselli etmeye çalıştı. Buradaki törenin ardından Nokta Camii'ne getirilen Cevizoğlu'nun cenazesi, Yeni Mahalle Mezarlığında toprağa verilecek.

Kırıkkale Belediyesi, sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kıymetli çalışma arkadaşımız, ağabeyimiz, Emlak Müdürümüz Yücel Cevizoğlu'nu kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Kendisine Allah'tan rahmet; yakınlarına, sevenlerine ve Kırıkkale Belediyesi ailemize başsağlığı dileriz. Mekanı cennet olsun" denildi.

51 yaşındaki belediye memuru, korona virüse yenik düştü

51 yaşındaki belediye memuru, korona virüse yenik düştü

51 yaşındaki belediye memuru, korona virüse yenik düştü

51 yaşındaki belediye memuru, korona virüse yenik düştü

51 yaşındaki belediye memuru, korona virüse yenik düştü

51 yaşındaki belediye memuru, korona virüse yenik düştü

51 yaşındaki belediye memuru, korona virüse yenik düştü
İhlas Haber Ajansı / Hasan Ay - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Münir Karaloğlu Binali Yıldırım
Magazin Seren Serengil
Spor Kerem Aktürkoğlu Stefan Kuntz Aykut Kocaman
Tüm Haberler Hava Durumu Demir Çelik Münir Karaloğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: 51 yaşındaki belediye memuru, korona virüse yenik düştü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.10.2021 16:27:18. #1.13#