KIRIKKALE (İHA) - 51 yaşındaki belediye memuru, korona virüse yenik düştü

KIRIKKALE - Kırıkkale Belediyesi'nde memur olarak görev yapan 51 yaşındaki Yücel Cevizoğlu, korona virüsüne yenik düştü. Cevizoğlu'nun cenazesi, belediyede düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.

Kırıkkale Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürü Yücel Cevizoğlu, korona virüsüne yakalandı. Durumu ağırlaşınca Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırılan Cevizoğlu, bir süredir yoğun bakımda tedavi görüyordu. Evli ve üç çocuk babası Cevizoğlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtulamadı. Cevizoğlu'nun vefat haberini alan ailesi ve yakınları olmak üzere mesai arkadaşları üzüntü yaşadı.

Kırıkkale Belediyesi önünde Cevizoğlu için tören düzenledi. Törende, Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi ve mesai arkadaşlarından helallik istendi. Çok sayıda belediye çalışanın katıldığı törende; Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Cevizoğlu'nun geride bıraktığı iki oğlunu teselli etmeye çalıştı. Buradaki törenin ardından Nokta Camii'ne getirilen Cevizoğlu'nun cenazesi, Yeni Mahalle Mezarlığında toprağa verilecek.

Kırıkkale Belediyesi, sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kıymetli çalışma arkadaşımız, ağabeyimiz, Emlak Müdürümüz Yücel Cevizoğlu'nu kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Kendisine Allah'tan rahmet; yakınlarına, sevenlerine ve Kırıkkale Belediyesi ailemize başsağlığı dileriz. Mekanı cennet olsun" denildi.