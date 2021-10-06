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500 TL banknot çıkacak mı?

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500 TL banknot çıkacak mı?

Enflasyon ve kur kaynaklı yaşanan dalgalanma sonrasında, sosyal medyada Türk Lirasına dair bazı iddialar ortaya atıldı. Bu kapsamda 500 TL banknot çıkacak mı? sorusunun yanıtı merak edildi.

500 TL banknot çıkacak mı? sorusuna yanıt aranıyor. Enflasyonun yüzde 20 sınırına yaklaşması, ekonomistlerin yaptığı açıklamalar büyük merakla takip edilmeye başlandı. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

500 TL BANKNOT ÇIKACAK MI?

Sosyal medyada çıkan iddiaların yersiz olduğunun altı çizildi. Cumhuriyet Merkez Bankası'nın böyle bir kararla hazırlık yapacağı iddiasına dair herhangi bir resmi bir açıklama yer almıyor. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

TADAVÜLDEKİ BANKNOT SAYISI

TCMB'nin Ağustos 2021 verilerine göre tedavüldeki 100 TL'lik banknotların sayısı 1 milyar 90 milyon adet iken 428 milyon adet 50 TL'lik bulunuyor. 200 TL'lik banknot sayısı ise 383 milyon adet olarak kayıtlarda yer alıyor. Bu da toplam banknot sayısının yüzde 14'üne tekabül ediyor. Günlük harcamalarda en çok kullanılan 5 TL'nin banknot sayısı 324 milyon adet iken, 10 TL'nin banknot sayısı 294 milyon adet, 20 TL'ninki ise 262 milyon adet olarak kayıtlarda yer almakta.

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