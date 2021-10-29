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500 metrelik bayrakla cumhuriyet yürüyüşü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
500 metrelik bayrakla cumhuriyet yürüyüşü

Denizli'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 98. yıldönümü nedeniyle 500 metre uzunluğundaki Türk bayrağı ile yürüyüş yapıldı.

DENİZLİ (İHA) - Denizli'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 98. yıldönümü nedeniyle 500 metre uzunluğundaki Türk bayrağı ile yürüyüş yapıldı.

Denizli'de, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen etkinlikte çok sayıda vatandaş katıldı. Etkinliğe katılan vatandaşlar omuzlarında taşıdıkları Türk bayrağıyla kilometrelerce yol yürüdü. Yürüyüşte 500 metre uzunluğunda Türk bayrağı ve marşlar eşliğinde yürüyen binlerce Denizli'ye, çevredeki vatandaşlar da alkışlarıyla destek verdi. Yürüyüş, Çınar Meydanında son buldu. - DENİZLİ

500 metrelik bayrakla cumhuriyet yürüyüşü

500 metrelik bayrakla cumhuriyet yürüyüşü

500 metrelik bayrakla cumhuriyet yürüyüşü

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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