'Evladım' dediği güvercinlerine 50 yıldır bakıyor - Haberler
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"Evladım" dediği güvercinlerine 50 yıldır bakıyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Konya'da yaşayan beş çocuk babası 70 yaşındaki emekli vatandaş, 50 yıldır "Altıncı evladım" dediği güvercinlerinden ayrılmıyor.

KONYA (İHA) - Konya'da yaşayan beş çocuk babası 70 yaşındaki emekli vatandaş, 50 yıldır "Altıncı evladım" dediği güvercinlerinden ayrılmıyor.

Konya'da 30 yıl boyunca taksicilik yapan ve 20'li yaşlarda güvercinlere merak saran Ali Çapan (70), ailesinin karşı gelmesine rağmen yıllardır güvercinlerinden ayrılmadı. Emekli olduktan sonra Selçuklu ilçesinde babasından kalma evi restore ederek buraya taşınan Çapan, kuşları için bahçeye ve çatıya kulübe yaptı. Bir süre sonra 200 güvercinini de yanına alan Ali Çapan, 20 yıldır burada kuşlarını besleyerek onlarla vakit geçiriyor. Kuşların bakımını yapan Ali Çapan, "Burası benim baba mülkü ata toprakları. Ben doğma büyüme Konya'da yetiştim. Konya'da 30 sene taksicilik yaptım. Bıyıklı cinsi kuşlar besliyorum ben. Bunlar tek cins. 35-40 senedir bende. Bir arkadaşım daha vardı o bıraktı. Konya bilir bu kuşları bıyıklı cinsi diye. Öbür aklar kendi üretimim. Aynı bu bıyıklı cinsi ne yaparsa onlar da aynısını yapar havada. Taklalılar var, yukarıda çatıda aptal cinsi dediğimiz kuşlardan. Onları da damızlık olarak durduruyorum. Seviyorum, ben bu işi bırakamadım" dedi.

"Bu kuşlar benim için altıncı evladım"

Yıllardır kuşlarıyla vakit geçiren ve kendisinde kuşlara karşı bir sevgi olduğunu anlatan Çapan, "50 yaşımda köye geldim, tekrar kuşlarımı aldım yanıma. 20 senedir de buradayım. Sırf kuşlarım için köyde oturuyorum. Çocukluğumdan başladı, mahalledeki arkadaşlarımdan 'üzüm üzüme bakarak kararır' hesabı. İşte hayvan sevgimiz var ya. İşte o hayvan sevgimiz ağır bastı ve bırakamadık. Babam önceden kuşlarımı ellere verdi, attı, beni dövdü falan derken bıraktıramadılar. İşte şimdi benim beş oğlum var, onlarda da var bu kuş hastalığı. Bu kuşlar benim için 5 evladımdan sonra 6'ıncı evladım gibi. Bırakamadım, ölürsem ancak öyle. O da çocuklara kalır. Çocuklar da bırakmaz bunları. Nesilden nesile gidecek bu, onlara da aşılandı çünkü" ifadelerini kullandı.

"Ben bu kuşları zevk için 50 senedir besliyorum en az"

Uzun yıllardır kuşlarını kendi imkanlarıyla çoğaltarak beslediğini ifade eden Ali Çapan, "Konya'nın hepsi bilir. Kuşlarımı uçurmayıp çoğalınca biz öyle sağa sola vermeye başladık. Aynı doktor randevusu gibi randevu alan gelirdi. Eğer internete falan bir koysam meraklısı olan Konya değil, Türkiye ayağa kalkar. Bunlar eski damar kuşlar. Şimdi herkeste kuş var, kırk çeşit kuş var. Kötü mü adamlardaki kuşlar? İyi ama ben bir cins kuş beslerim, başka kuş katmam. Hiçbir yerden getirmem götürmem, ben bunları 40 senedir kendim üretiyorum" şeklinde konuştu. - KONYA

Evladım dediği güvercinlerine 50 yıldır bakıyor

Evladım dediği güvercinlerine 50 yıldır bakıyor

Evladım dediği güvercinlerine 50 yıldır bakıyor

Evladım dediği güvercinlerine 50 yıldır bakıyor

Evladım dediği güvercinlerine 50 yıldır bakıyor

Evladım dediği güvercinlerine 50 yıldır bakıyor

Evladım dediği güvercinlerine 50 yıldır bakıyor

Evladım dediği güvercinlerine 50 yıldır bakıyor

Evladım dediği güvercinlerine 50 yıldır bakıyor

Evladım dediği güvercinlerine 50 yıldır bakıyor

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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