50 METRE YÜKSEKLİKTEKİ KAYALIKLARDA DEV TÜRK BAYRAĞI AÇTILAR

KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde bir grup dağcı, yaklaşık 50 metre yüksekliğindeki kayalıklara tırmanarak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı anısına dev Türk bayrağı açtı.

Tavşanlı ilçesine farklı illerden gelen bir grup dağcı, gece kamp yaparken yaklaşık 50 metre yükseklikteki kayalıklara tırmandı. Kayalıkların zirvesinde Cumhuriyet'in 98'inci yıl dönümünü anısına dev Türk bayrağı açan dağcılar bayram sevincini yaşadı. Grupta bulunan Kanyon Bursa ekibinden Yılmaz Ergül, her yıl bu etkinliği yapmaya çalıştıklarını ifade ederek, Bu sene 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında 6 metreye, 9 metre ebatlarında Türk Bayrağımızı indiriyoruz. Burada yaptığımız tırmanış ve iniş eğitimlerini önce teorik sonrasında ise pratik eğitimlerle gerçekleştiriyoruz. Kolay iş değil ama bizim için de çok zor iş değil dedi.

Tavşanlı ekibinden Zafer Kahraman ise, geçen yılda buna benzer etkinlikler yaptıklarını ifade ederek, Fakat hemen arkasından İzmir depremi nedeniyle buruk geçmişti. Şehir dışından da birçok arkadaşımız bu etkinliğimize katıldı. Kendilerine çok teşekkür ederiz diye konuştu.