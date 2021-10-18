5 yıllık firarilik Seydikemer'de son buldu

SEYDİKEMER, MUĞLA (İHA) - Seydikemer İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan istihbari çalışmalar sonucu, hakkında 37 ayrı dosyadan 45 yıl kesinleşmiş hapis kararı bulunan şüpheli yakalandı.

Sahte banka veya kredi kartı kullanmak suretiyle yarar sağlama, başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılma, dolandırıcılık, sahte banka veya kredi kartı üretme ve satma, resmi belgede sahtecilik gibi suçlardan aranan H.Y., jandarmanın operasyonu ile yakalandı. 37 dosyadan 45 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası ve yakalama kararı bulunan H.Y'nin 5 yıldır firari olduğu öğrenildi. H.Y. Seydikemer Yayla Kıncılar Mahallesi yolu üzerinde İlçe Jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyon ile yakalandı. Şüpheli adli işlemlerin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MUĞLA

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