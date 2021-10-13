5 YAŞINDAKİ MUHAMMET PROTEZ AYAĞIYLA İLK KEZ TOP OYNADI

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde hayırsever bir vatandaşın desteği ile protez bacak takılan Suriyeli ailenin çocuğu Muhammed Hüseyin, Axa Sigorta Efeler Ligi'nde mücadele eden Yeni Kızıltepe Spor- Altekma maçını tribünde izledi. Kızıltepe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Çam, Muhammed'i Axa Sigorta Efeler Ligi'nde mücadele eden Kızıltepe Spor'un ile Altekma maçına götürdü. Maçın bitmesinden sonra sahaya inen Muhammed, Kaymakam Çam ile top oynadı. Tribündeki izleyiciler Muhammed'i uzun süre alkışladı.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri