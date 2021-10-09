5. Uluslararası Adana Lezzet Festivali'nde lazer ve havai fişek gösterisi - Haberler
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5. Uluslararası Adana Lezzet Festivali'nde lazer ve havai fişek gösterisi

AA / Ömer Yıldız - Haberler | Kültür Sanat
5. Uluslararası Adana Lezzet Festivali'nde lazer ve havai fişek gösterisi

"5. Uluslararası Adana Lezzet Festivali" kapsamında, Seyhan Nehri'nde flyboard, lazer ve havai fişek gösterisi gerçekleştirildi.

SEYHAN, ADANA (AA) - "5. Uluslararası Adana Lezzet Festivali" kapsamında, Seyhan Nehri'nde flyboard, lazer ve havai fişek gösterisi gerçekleştirildi.

Adana Valiliğince bu yıl beşincisi "coğrafya lezzettir" temasıyla düzenlenen lezzet festivali, çeşitli etkinliklerle sürüyor.

Bu kapsamda, Merkez Park'taki Seyhan Nehri'nde flyboard, lazer ve havai fişek gösterisi düzenlendi.

Festival alanındaki çok sayıda vatandaş yerel yemeklerin tadını çıkartmanın yanı sıra, nehir üzerinde yapılan flyboard, lazer ve havai fişek gösterisini izledi.

Seyhan Nehri kıyısına gelen çok sayıda vatandaş, etkinliği cep telefonuyla görüntüledi.

AA / Ömer Yıldız - Son Dakika Haberleri
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