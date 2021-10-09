5. Uluslararası Adana Lezzet Festivali
5. Uluslararası Adana Lezzet Festivali Adana'nın yöresel lezzetlerinin bulunduğu stantlar Adana yöresel oyunları Festivale gelen vatandaşlar ADANA - 5. Uluslararası Adana Lezzet Festivali'nin son hazırlıkları tamamlandı.
ADANA (AA) - 5. Uluslararası Adana Lezzet Festivali
Adana'nın yöresel lezzetlerinin bulunduğu stantlar
Adana yöresel oyunları
Festivale gelen vatandaşlar ADANA - 5. Uluslararası Adana Lezzet Festivali'nin son hazırlıkları tamamlandı. Bu yıl, "Coğrafya Lezzettir" temasıyla düzenlenen festivalde, kentin öne çıkan lezzetleri tanıtıldı.