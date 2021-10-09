5. Uluslararası Adana Lezzet Festivali - Haberler
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5. Uluslararası Adana Lezzet Festivali

AA / Salim Taş - Haberler | Güncel

5. Uluslararası Adana Lezzet Festivali Adana'nın yöresel lezzetlerinin bulunduğu stantlar Adana yöresel oyunları Festivale gelen vatandaşlar ADANA - 5. Uluslararası Adana Lezzet Festivali'nin son hazırlıkları tamamlandı.

ADANA (AA) - 5. Uluslararası Adana Lezzet Festivali

Adana'nın yöresel lezzetlerinin bulunduğu stantlar

Adana yöresel oyunları

Festivale gelen vatandaşlar ADANA - 5. Uluslararası Adana Lezzet Festivali'nin son hazırlıkları tamamlandı. Bu yıl, "Coğrafya Lezzettir" temasıyla düzenlenen festivalde, kentin öne çıkan lezzetleri tanıtıldı.

5. Uluslararası Adana Lezzet Festivali

5. Uluslararası Adana Lezzet Festivali

5. Uluslararası Adana Lezzet Festivali

5. Uluslararası Adana Lezzet Festivali
AA / Salim Taş - Son Dakika Haberleri
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Haber: 5. Uluslararası Adana Lezzet Festivali - Haberler
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