5. Seçimli Genel Kurul ve 8. Olağan Mali Genel Kurul Duyurusu - Haberler
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5. Seçimli Genel Kurul ve 8. Olağan Mali Genel Kurul Duyurusu

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5. Seçimli Genel Kurul ve 8. Olağan Mali Genel Kurul Duyurusu

5. Seçimli Genel Kurul ve 8. Olağan Mali Genel Kurul Duyurusu 13-10-2021 | Görüntülenme Sayısı: 17Federasyonumuzun 5. Seçimli Genel Kurulu ve 8. Olağan Mali Genel Kurulu 28 Ekim 2021 tarihinde saat: 09. 00' da Gençlik ve Spor Bakanlığı Konferans Salonu' nda yapılacaktır.

5. Seçimli Genel Kurul ve 8. Olağan Mali Genel Kurul Duyurusu 13-10-2021 | Görüntülenme Sayısı: 17

Federasyonumuzun 5. Seçimli Genel Kurulu ve 8. Olağan Mali Genel Kurulu 28 Ekim 2021 tarihinde saat: 09. 00' da Gençlik ve Spor Bakanlığı Konferans Salonu' nda yapılacaktır.

01. 10. 2021-31. 12. 2022, 2023. 2024 Yılları Tahmini Bütçeleri

01. 10. 2018-31. 12. 2018 Tarihli Denetleme Kurulu Raporu

2019 Yıllı Denetleme Kurulu Raporu

2020 Yıllı Denetleme Kurulu Raporu

01. 01. 2021-30. 09. 2021 Tarihli Denetleme Kurulu Raporu

01. 10. 2021-31. 12. 2021, 2022-2023-2024 Yılları Faaliyet Programı

01. 10. 2016-30. 09. 2021 Faaliyet Raporu

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Haber: 5. Seçimli Genel Kurul ve 8. Olağan Mali Genel Kurul Duyurusu - Haberler
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