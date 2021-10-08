5. Seçimli Genel Kurul ve 8. Olağan Mali Genel Kurul Duyurusu - Haberler
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5. Seçimli Genel Kurul ve 8. Olağan Mali Genel Kurul Duyurusu

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5. Seçimli Genel Kurul ve 8. Olağan Mali Genel Kurul Duyurusu

5. Seçimli Genel Kurul ve 8. Olağan Mali Genel Kurul Duyurusu 08-10-2021 | Görüntülenme Sayısı: 8Federasyonumuzun 5. Seçimli Genel Kurulu ve 8. Olağan Mali Genel Kurulu 28 Ekim 2021 tarihinde saat: 09. 00' da Gençlik ve Spor Bakanlığı Konferans Salonu' nda yapılacaktır.

5. Seçimli Genel Kurul ve 8. Olağan Mali Genel Kurul Duyurusu 08-10-2021 | Görüntülenme Sayısı: 8

Federasyonumuzun 5. Seçimli Genel Kurulu ve 8. Olağan Mali Genel Kurulu 28 Ekim 2021 tarihinde saat: 09. 00' da Gençlik ve Spor Bakanlığı Konferans Salonu' nda yapılacaktır. Kesin Delege Listesi Aşağıdadır.

Kesin Delege Listesi

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Haber: 5. Seçimli Genel Kurul ve 8. Olağan Mali Genel Kurul Duyurusu - Haberler
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